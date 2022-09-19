Кейт Міддлтон розповіла, як її діти переживають смерть королеви

Молодша дитина принца та принцеси Уельських ставить багато запитань і намагається усвідомити, що сталося.

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Смерть 96-річної королеви Єлизавети II стала справжнім ударом для всього світу, але насамперед за нею сумують члени її сім'ї, починаючи від дітей та закінчуючи правнуками. Навіть чотирирічний принц Луї тяжко переживає смерть своєї прабабусі, пишуть британські ЗМІ з посиланням на слова його матері, принцеси Уельської Кетрін.

Виступаючи перед генерал-губернатором Австралії на прийомі, організованому для високопоставлених осіб Співдружності перед похороном королеви, Кейт пояснила, що Луї ставить багато питань і "з усіх сил намагається зрозуміти". Зокрема, дитина цікавиться, чи вони, так само як раніше їздитимуть до Балморалу, якщо там не буде його прабабусі.

[ + – ] Королева Єлизавета II та принц Філіп зі своїми правнуками в Балморалі Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Водночас дев'ятирічний принц Джордж, за словами Кетрін, вже розуміє, наскільки великою людиною була його прабабуся і що зараз відбувається.

Нещодавно стало відомо, що принц Джордж і принцеса Шарлотта з'являться на похороні королеви, пройшовши за її труною у Вестмінстерське абатство. Принц і принцеса Уельські "довго і наполегливо" думали про те, чи мають їх двоє старших дітей приєднатися до них. Але після того, як у березні Джордж і Шарлотта відвідали поминки свого прадіда, Вільям і Кейт вирішили, що діти впораються з урочистістю цієї події.

Передбачається, що сьогодні вдень діти також будуть на богослужінні у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Джордж і Шарлотта поїдуть машиною в абатство з Кейт і Каміллою, перш ніж приєднатися до пішої процесії.

Перед державною панахидою 19 вересня об 11 годині ранку за місцевим часом дзвін продзвонив 96 разів, відбиваючи роки життя королеви Єлизавети II.

Після служби дзвону Вестмінстерського абатства дзвонитимуть, видаючи приглушений звук, як заведено на похороні монарха. Потім труна продовжить свою останню подорож через Лондон і Віндзор. Служба посвяти у каплиці Святого Георгія о 16:00 буде коротшою і для вузького кола. Без камер королівська родина збереться для приватного поховання о 19:30.

Нагадаємо, принца Гаррі та Меган Маркл не запросили на державний прийом у Букінгемському палаці.