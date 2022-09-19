Кейт Миддлтон рассказала, как ее дети переживают смерть королевы

Младший ребенок принца и принцессы Уэльских задает много вопросов и пытается осознать, что случилось.

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Смерть 96-летней королевы Елизаветы II стала настоящим ударом для всего мира, но в первую очередь о ней скорбят члены ее семьи, начиная от детей и заканчивая правнуками. Даже четырехлетний принц Луи тяжело переживает смерть своей прабабушки, пишут британские СМИ со ссылкой на слова его матери, принцессы Уэльской Кэтрин.

Выступая перед генерал-губернатором Австралии на приеме, организованном для высокопоставленных лиц Содружества перед похоронами королевы, Кейт объяснила, что Луи задает много вопросов и "изо всех сил пытается понять". В частности, ребенок интересуется, будут ли они так же, как раньше ездить в Балморал, если там не будет его прабабушки.

[ + – ] Королева Елизавета II и принц Филипп со своими правнуками в Балморале Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

В то же время девятилетний принц Джордж, по словам Кэтрин, уже понимает, насколько большим человеком была его прабабушка, и что сейчас происходит.

Недавно стало известно, что принц Джордж и принцесса Шарлотта появятся на похоронах королевы, пройдя за ее гробом в Вестминстерское аббатство. Принц и принцесса Уэльские "долго и упорно" думали о том, должны ли их двое старших детей присоединиться к ним. Но после того, как в марте Джордж и Шарлотта посетили поминки своего прадедушки, Уильям и Кейт решили, что дети справятся с торжественностью этого события.

Предполагается, что сегодня днем ​​дети также будут на богослужении в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Джордж и Шарлотта поедут на машине в аббатство с Кейт и Камиллой, прежде чем присоединиться к пешей процессии.

Перед государственной панихидой 19 сентября в 11часов утра по местному времени колокол прозвонил 96 раз, отражая годы жизни королевы Елизаветы II.

После службы колокола Вестминстерского аббатства будут звонить, издавая приглушенный звук, как это принято на похоронах монарха. Затем гроб продолжит свое последнее путешествие через Лондон и в Виндзор. Служба посвящения в часовне Святого Георгия в 16:00 будет короче и для более узкого круга. Без камер королевская семья соберется для частного погребения в 19:30.

Напомним, принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на государственный прием в Букингемском дворце.