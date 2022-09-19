Принцеса Шарлотта надягнула особливу брошку на похорон королеви Єлизавети (фото)

Донька принца Вільяма також вперше приміряла на публіці капелюх з широкими крисами.

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Королівська правнучка принцеса Шарлотта надягнула особливе вбрання на похорон Єлизавети ІІ. Про це пише People.

Семирічна донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон приєдналася до королівської родини у Вестмінстерському абатстві під час прощання з британським монархом. На особливий трагічний день принцеса Шарлотта надягнула довге чорне пальто та вперше вийшла у світ у капелюсі з бантом. Видання називає цей жест дорослим та зворушливим.

[ + – ] Принцеса Шарлотта на похороні королеви Єлизавети ІІ

Проте родзинкою жалобного образу доньки майбутнього короля Великобританії стала особлива діамантова брошка у формі підкови, що нагадувало про любов померлої королеви до коней.

[ + – ] Принцеса Шарлотта на похороні королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

Донька принцеси Уельської Кейт Міддлтон перебувала поруч зі своєю мамою та братом, принцом Джорджем.

[ + – ] Принцеса Шарлотта та принц Джордж на похороні королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Меншого сина принца та принцеси Уельських, чотирирічного принца Луї не похороні не було.

Принцеса Шарлотта єдина донька старшого сина короля Великобританії, тому перебуває на третьому місці в лінії спадкоємства британської корони.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон приїхала на похорон британського монарха разом із старшими дітьми.

Також Фокус писав про траурні образи принцеси Беатріс та Євгенії на похороні королеви Єлизавети ІІ.