Принцесса Шарлотта получит особый королевский титул

Дочь принца и принцессы Уэльских сейчас третья в очереди на британский престол.

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7-летняя принцесса Шарлотта может получить особый королевский статус после смерти своей прабабушки Елизаветы II. Об этом пишет Daily Mail.

Новоиспеченный король Великобритании Карл III приберег титул герцогини Эдинбургской для внучки. Такой подарок дедушки станет чествованием памяти покойной Елизаветы II, которая носила этот титул до 1952 года, пока не стала править королевством.

"Ведутся обсуждения, но благоприятный результат для короля состоит в том, что этот титул должен достаться принцессе Шарлотте… Это был бы подходящий способ почтить память королевы, которая, конечно же, носила титул герцогини Эдинбургской, и способ для его величества почтить линию наследования ", — рассказывает инсайдер западного таблоида.

[ + – ] Принц Джордж и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

В частности источник отметил, что персона принцессы Шарлотты особенно важна, ведь она является первой женщиной в королевской семье, чье место в линии наследования будет выше ее брата.

"Поэтому это конституционно важно, потому что вполне возможно, что она сойдет на трон, если, например, у принца Джорджа не будет детей", – добавляет инсайдер.

Отметим, что принцесса Шарлотта сейчас третья в очереди на британский престол после отца, принца Уильяма и старшего брата, принца Джорджа.

[ + – ] Принцесса Шарлотта Фото: dukeandduchessofcambridge

Напомним, принцесса Шарлотта и принц Гарри улыбнулись друг другу во время похорон Елизаветы II.

Также Фокус писал об особой брошке принцессы Шарлотты, которую она надела на похороны своей прабабушки.