Принцесса Шарлотта и принц Гарри улыбнулись друг другу во время похорон королевы (видео)

Трогательный момент активно обсуждается в Сети.

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Принц Гарри и принцесса Шарлотта во время похорон королевы Елизаветы II улыбнулись друг другу. Об этом пишет Page Six.

Герцог Сассекский и его племянница, семилетняя принцесса Шарлотта, были замечены во время похорон королевы Елизаветы II 19 сентября 2022. Они сидели бок о бок, когда дочь принца Уильяма потянулась, чтобы поправить свою черную траурную шляпу.

Впоследствии принцесса Шарлотта посмотрела на встретившегося с ней взглядом 38-летнего принца Гарри. Они улыбнулись друг другу, прежде чем она повернулась лицом вперед.

В то время как некоторые пользователи социальных сетей комментировали большое пространство между Гарри и Шарлоттой, когда она плотнее прижималась к маме, принцессе Кейт Миддлтон, другие были тронуты их взаимодействием и улыбкой друг другу.

"Мне казалось, что я просто заметил небольшое взаимодействие между Гарри и Шарлоттой. Надеюсь, кто-то снимет это на камеру", — написал один из пользователей соцсетей.

[ + – ] Принцесса Шарлотта принц Гарри во время похорон королевы Елизаветы II

Другой пользователь Twitter назвал этот момент "прекрасным", добавив: "Он заставлял ее улыбаться, когда ей было грустно, а она заставляла его улыбаться, когда он был явно расстроен".

Напомним, во время похорон британского монарха звучал киевский кондак, который перепутали с российским.

Также Фокус писал об особой брошке принцессы Шарлотты, которую она унаследовала от своей прапрабабушки.