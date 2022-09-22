Принцесса Шарлотта и принц Гарри улыбнулись друг другу во время похорон королевы (видео)
Трогательный момент активно обсуждается в Сети.
Принц Гарри и принцесса Шарлотта во время похорон королевы Елизаветы II улыбнулись друг другу. Об этом пишет Page Six.
Герцог Сассекский и его племянница, семилетняя принцесса Шарлотта, были замечены во время похорон королевы Елизаветы II 19 сентября 2022. Они сидели бок о бок, когда дочь принца Уильяма потянулась, чтобы поправить свою черную траурную шляпу.
Впоследствии принцесса Шарлотта посмотрела на встретившегося с ней взглядом 38-летнего принца Гарри. Они улыбнулись друг другу, прежде чем она повернулась лицом вперед.
В то время как некоторые пользователи социальных сетей комментировали большое пространство между Гарри и Шарлоттой, когда она плотнее прижималась к маме, принцессе Кейт Миддлтон, другие были тронуты их взаимодействием и улыбкой друг другу.
"Мне казалось, что я просто заметил небольшое взаимодействие между Гарри и Шарлоттой. Надеюсь, кто-то снимет это на камеру", — написал один из пользователей соцсетей.
Другой пользователь Twitter назвал этот момент "прекрасным", добавив: "Он заставлял ее улыбаться, когда ей было грустно, а она заставляла его улыбаться, когда он был явно расстроен".
Напомним, во время похорон британского монарха звучал киевский кондак, который перепутали с российским.
Также Фокус писал об особой брошке принцессы Шарлотты, которую она унаследовала от своей прапрабабушки.