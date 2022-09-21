На похоронах королевы Елизаветы прозвучал киевский кондак, который перепутали с российским

Ранее композиция звучала на похоронах мужа британского монарха, принца Филиппа.

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Во время похорон королевы Елизаветы II 19 сентября 2022 прозвучало киевское песнопение, которое в Сети перепутали с российским.

Финальным аккордом прощания с британским монархом стала поминальная служба в часовне Святого Георга в Виндзоре. Во время траурного богослужения прозвучало заупокойное песнопение — кондак "Со святыми Упокой" киевского распева. Он также звучал во время похорон мужа королевы, принца Филиппа в апреле 2021.

Ранее в пресс-релизе, опубликованном Букингемским дворцом, сообщалось, что муж Елизаветы II лично выбирал песнопения, которые должны были прозвучать на его похоронах. Среди них был назван "российский заупокойный кондак киевского распева" в обработке Уолтера Перрата – известного британского композитора.

[ + – ] Похороны королевы Елизаветы II

Однако после опубликования ролика в Сети пользователи возмутились, что киевский кондак назвали российским. Сначала один из пользователей предположил, что это могло быть песнопение украинского композитора Максима Березовского.

Впоследствии несколько пользователей указали на неправильность написания слова "киевский", которое транслитерировали на российский манер.

Напомним, что во время похорон королевы Елизаветы сказали ее внуки, принц Гарри и принц Уильям, друг другу.

Также Фокус писал о племяннице британского монарха, которая надела на прощание с тетей брошь своей матери, принцессы Маргарет.