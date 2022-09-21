Дочь принцессы Маргарет надела на похороны королевы брошь матери
Ювелирное изделие племянница британского монарха раньше надевала только на собственную свадьбу и похороны матери.
Дочь принцессы Маргарет Леди Сара Чатто надела на похороны королевы особую брошь. Об этом пишет Daily Mail.
Любимая племянница королевы Елизаветы II выглядела скорбной в черном костюме, когда она отдала честь покойному монарху 19 сентября 2022 в Вестминстерском аббатстве.
58-летняя леди Сара Чатто, дочь родной сестры покойной королевы, была заметно тронута во время последнего чествования королевы в черном фраке и шляпе. Однако особенностью траурного образа стала брошь племянницы британского монарха. Как известно, ювелирное изделие было подарком самой принцессы Маргарет.
Младшая сестра Ее Величества, в свою очередь, получила брошь от своего бывшего мужа Энтони Армстронга-Джонса, 1-го графа Сноудона, в честь их свадьбы в 1960 году.
В последние десятилетия единственная дочь покойной принцессы Сара надевала ее на ключевые события, включая собственную свадьбу с мужем Даниэлем Чатто в 1994, и на похороны своей матери в феврале 2002.
Внучка короля Георга VI на протяжении всей жизни поддерживала теплые отношения со своей тетей и оставалась близкой к Ее Величеству и принцу Филиппу после смерти матери.
Дочь Энтони Армстронга-Джонса, 1-го графа Сноудона, сопровождал один из ее сыновей, 23-летний Артур Чатто, обучающийся на офицера Королевской морской пехоты.
Дочь принцессы Маргарет прибыла на похороны тети со своим мужем Даниэлем Чатто, а также там появился ее 26-летний сын Самуэль. Леди Сара присоединилась к другим членам королевской семьи, чтобы чтить память покойного монарха.
Напомним, правнучка королевы Елизаветы, принцесса Шарлотта надела особую брошь на похороны британского монарха.
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