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Стиль жизни Умерла королева Великобритании Елизавета II

Дочь принцессы Маргарет надела на похороны королевы брошь матери

Леди Сара Чатто, дочь принцессы Маргарет надела брошь, брошь принцессы маргарет, внучка королевы Елизаветы, похороны королевы
Фото: Getty Images | Леди Сара Чатто

Ювелирное изделие племянница британского монарха раньше надевала только на собственную свадьбу и похороны матери.

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Дочь принцессы Маргарет Леди Сара Чатто надела на похороны королевы особую брошь. Об этом пишет Daily Mail.

Любимая племянница королевы Елизаветы II выглядела скорбной в черном костюме, когда она отдала честь покойному монарху 19 сентября 2022 в Вестминстерском аббатстве.

58-летняя леди Сара Чатто, дочь родной сестры покойной королевы, была заметно тронута во время последнего чествования королевы в черном фраке и шляпе. Однако особенностью траурного образа стала брошь племянницы британского монарха. Как известно, ювелирное изделие было подарком самой принцессы Маргарет.

Младшая сестра Ее Величества, в свою очередь, получила брошь от своего бывшего мужа Энтони Армстронга-Джонса, 1-го графа Сноудона, в честь их свадьбы в 1960 году.

В последние десятилетия единственная дочь покойной принцессы Сара надевала ее на ключевые события, включая собственную свадьбу с мужем Даниэлем Чатто в 1994, и на похороны своей матери в феврале 2002.

Леди Сара Чатто на похоронах королевы Елизаветы Fullscreen
Леди Сара Чатто на похоронах королевы Елизаветы
Фото: Getty Images

Внучка короля Георга VI на протяжении всей жизни поддерживала теплые отношения со своей тетей и оставалась близкой к Ее Величеству и принцу Филиппу после смерти матери.

Дочь Энтони Армстронга-Джонса, 1-го графа Сноудона, сопровождал один из ее сыновей, 23-летний Артур Чатто, обучающийся на офицера Королевской морской пехоты.

Леди Сара Чатто надела на похороны королевы брошь принцессы Маргарет

Дочь принцессы Маргарет прибыла на похороны тети со своим мужем Даниэлем Чатто, а также там появился ее 26-летний сын Самуэль. Леди Сара присоединилась к другим членам королевской семьи, чтобы чтить память покойного монарха.

Принцесса Маргарет с дочерью Сарой в 1981 году

Напомним, правнучка королевы Елизаветы, принцесса Шарлотта надела особую брошь на похороны британского монарха.

Также Фокус писал о жемчужном браслете покойной принцессы Маргарет, который продали осенью 2021 за рекордные полмиллиона долларов.