Жемчужный браслет принцессы Маргарет продали за рекордные полмиллиона долларов

Именно этот браслет принцесса надела для своего официального снимка в 19 лет

На аукционе продали фамильную драгоценность Виндзоров, жемчужный браслет принцессы Маргарет. Покупателю украшение обошлось в рекордные полмиллиона долларов. Об этом пишет Standard.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Жемчужный браслет с бриллиантовой застежкой в стиле ар-деко, созданный в 1925 году, был одним из любимых украшений младшей сестры королевы Елизаветы. Принцесса Маргарет надевала его для официального портрета в 19 лет.

[ + – ] Жемчужный браслет стоимостью в полмиллиона долларов Фото: Daily Mail

Знаменитый снимок сделал известный фотограф Сесил Битон 8 июля 1949 года. Опубликован он был в день ее рождения — 21 августа.

Позже Сесил записал в своем дневнике впечатления об этой встрече. "Она была на спортивном матче в этот день, но она пришла и стремительно переоделась в платье, что для нее выбрали. Это было довольно скучное белое платье из белого тюля, расшитое пайетками, но Маргарет выглядела в нем прекрасно. Она была сильно накрашена, а ее глаза, пронзительно-голубые, казались кошачьими и свирепыми, чистыми и юными", — написал фотограф.

[ + – ] Портрет принцессы Маргарет в 19 лет Фото: Getty Images

Снимок Маргарет стал культовым и тиражировался много раз. Эта история подогрела интерес к браслету, так что продали его за почти 400 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более полумиллиона долларов.

Ранее браслет уже выставлялся на торги Christie's в 2006 году.

Напомним, оказалось, что внуки принцессы Маргарет скоро обгонят по популярности своих кузенов принцев Гарри и Уильяма.