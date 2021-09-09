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Кузены принцев Гарри и Уильяма становятся популярными

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Внуки принцессы Маргарет, сэмюэль чатто, артур чатто
Фото: Getty Images | Внуки принцессы Маргарет: Сэмюэль и Артур Чатто

У ныне покойной принцессы Маргарет — четверо внуков. И именно они вызвают интерес у журналистов светской хроники

Принцы Уильям и Гарри, а также их отец и прочие ближайшие родственники королевы Елизаветы постоянно появляются в светской хронике, а в последнее время так и вовсе не сходят с передовиц. Но в многочисленном семействе Виндзоров подрастают еще три джентльмена, которые весьма скоро вполне могут потеснить завсегдатаев. Об этом пишет The List.

Речь идет о внуках принцессы Маргарет, младшей сестры королевы. Как известно, у принцессы в браке с фотографом Энтони Армстронг-Джонсом было двое детей. Сын, Дэвид Армстронг-Джонс, получил титулы виконта Линли и графа Сноудона. Однако прославился он не этим, а тем, что единственный из Виндзоров всерьез решил заняться бизнесом. И весьма успешно, надо сказать. Виконт владеет компанией David Linley Furniture Ltd, которая производит дорогую мебель. Среди его клиентов королевские особы со всего мира.

принцесса маргарет, сестра королевы, дети принцессы маргарет
Принцесса Маргарет с детьми: Сарой и Дэвидом
Фото: Getty Images

У виконта двое детей: Чарльз Патрик Иниго Армстронг-Джонс (родился 1 июля 1999 года), виконт Линли и Маргарита Элизабет Роуз Алейна Армстронг-Джонс (родилась 14 мая 2002 года).

Дэвид Армстронг-Джонс, сын принцессы маргарет
Дэвид Армстронг-Джонс с супругой и детьми: Чарльзом и Маргарет
Фото: Getty Images

Виконт, как и большинство членов семейства Виндзор, весьма скрытен, а потому фотографий его детей в Сети мало.

Впрочем, Чарльз претендует на звание самого симпатичного из королевского семейства. И, надо отметить, не только симпатичного, но и холостого. Завидный жених изучает инженерное дело в Университете Лафборо в Лестершире. И если и появляется на светских тусовках, то только в сопровождении отца.

В скандалах он пока замечен не был. Ничего не известно и про его подружек. Впрочем, он присутствовал на всех королевских свадьбах. А его сестра Маргарита даже была одной из подружек невесты на венчании принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Дочь принцессы Маргарет еще менее публичная особа, нежели ее брат. Племянница королевы вышла замуж за актера и художника Дэниела Чатто с которым познакомилась на съемках фильма "Жара и пыль".

дочь принцессы маргарет, внук принцессы маргарет, леди сара
Сэмюэль Чатто с матерью, леди Сарой
Фото: Getty Images

Леди Сара, которая, к слову, является крестной матерью принца Гарри, известная в Британии художница. Причем выставляется она только под девичьей фамилией.

Сара непубличная особа, редко появляется на публике и не бравирует своим родством с королевой, с которой весьма дружна. Даже имея право закатить роскошную свадьбу, она предпочла скромную церемонию.

В браке у племянницы королевы родилось два сына, которых таблоиды и называют "самыми симпатичными среди Виндзоров".

артур чатто, сэмюэль чатто
Артур и Сэмюэль Чатто в Итоне
Фото: Instagram samchatto
сэмюэль чатто, внук принцессы маргарет
Сэмюэль Чатто
Фото: Instagram samchatto

Так ли это, судить сложно, Сэмюэл Чатто (родился в 1996 году) и его брат Артур (родился в 1999 году), следуют примеру своих родителей и ведут довольно скрытный образ жизни. Так, страница в Instagram есть только у Сэмюэля и он там демонстрирует свои успехи в гончарном деле.

22-летний Артур иногда появляется на королевских свадьбах, увлекается спортом, заботится об окружающей среде и играет на волынке. Именно он, по мнению таблоидов, скоро займет место самого "горячего" холостяка Великобритании, особенно когда принцы Гарри и Уильям поженились и теперь интересуются только семьей и делами.

Братья посещали Итонский колледж, ходили в хоровую школу при Вестминстерском соборе. Они оба окончили Эдинбургский университет. Недавно стало известно, что Артур хочет посвятить себя военному делу и присоединиться к Королевской морской пехоте, как когда-то сделал Гарри. По слухам, королева Елизаветы была очень довольна решением внучатого племянника.

Артур Чатто, внук принцессы маргарет
Артур Чатто с родителями на королевской свадьбе
Фото: Getty Images

Но, в любом случае, стоит ждать, что внуки принцессы Маргарет, когда-то настоящей звезды всех лондонских вечеринок, еще заявят о себе.