Кузены принцев Гарри и Уильяма становятся популярными

У ныне покойной принцессы Маргарет — четверо внуков. И именно они вызвают интерес у журналистов светской хроники

Принцы Уильям и Гарри, а также их отец и прочие ближайшие родственники королевы Елизаветы постоянно появляются в светской хронике, а в последнее время так и вовсе не сходят с передовиц. Но в многочисленном семействе Виндзоров подрастают еще три джентльмена, которые весьма скоро вполне могут потеснить завсегдатаев. Об этом пишет The List.

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Речь идет о внуках принцессы Маргарет, младшей сестры королевы. Как известно, у принцессы в браке с фотографом Энтони Армстронг-Джонсом было двое детей. Сын, Дэвид Армстронг-Джонс, получил титулы виконта Линли и графа Сноудона. Однако прославился он не этим, а тем, что единственный из Виндзоров всерьез решил заняться бизнесом. И весьма успешно, надо сказать. Виконт владеет компанией David Linley Furniture Ltd, которая производит дорогую мебель. Среди его клиентов королевские особы со всего мира.

[ + – ] Принцесса Маргарет с детьми: Сарой и Дэвидом Фото: Getty Images

У виконта двое детей: Чарльз Патрик Иниго Армстронг-Джонс (родился 1 июля 1999 года), виконт Линли и Маргарита Элизабет Роуз Алейна Армстронг-Джонс (родилась 14 мая 2002 года).

[ + – ] Дэвид Армстронг-Джонс с супругой и детьми: Чарльзом и Маргарет Фото: Getty Images

Виконт, как и большинство членов семейства Виндзор, весьма скрытен, а потому фотографий его детей в Сети мало.

Впрочем, Чарльз претендует на звание самого симпатичного из королевского семейства. И, надо отметить, не только симпатичного, но и холостого. Завидный жених изучает инженерное дело в Университете Лафборо в Лестершире. И если и появляется на светских тусовках, то только в сопровождении отца.

В скандалах он пока замечен не был. Ничего не известно и про его подружек. Впрочем, он присутствовал на всех королевских свадьбах. А его сестра Маргарита даже была одной из подружек невесты на венчании принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Дочь принцессы Маргарет еще менее публичная особа, нежели ее брат. Племянница королевы вышла замуж за актера и художника Дэниела Чатто с которым познакомилась на съемках фильма "Жара и пыль".

[ + – ] Сэмюэль Чатто с матерью, леди Сарой Фото: Getty Images

Леди Сара, которая, к слову, является крестной матерью принца Гарри, известная в Британии художница. Причем выставляется она только под девичьей фамилией.

Сара непубличная особа, редко появляется на публике и не бравирует своим родством с королевой, с которой весьма дружна. Даже имея право закатить роскошную свадьбу, она предпочла скромную церемонию.

В браке у племянницы королевы родилось два сына, которых таблоиды и называют "самыми симпатичными среди Виндзоров".

[ + – ] Артур и Сэмюэль Чатто в Итоне Фото: Instagram samchatto [ + – ] Сэмюэль Чатто Фото: Instagram samchatto

Так ли это, судить сложно, Сэмюэл Чатто (родился в 1996 году) и его брат Артур (родился в 1999 году), следуют примеру своих родителей и ведут довольно скрытный образ жизни. Так, страница в Instagram есть только у Сэмюэля и он там демонстрирует свои успехи в гончарном деле.

22-летний Артур иногда появляется на королевских свадьбах, увлекается спортом, заботится об окружающей среде и играет на волынке. Именно он, по мнению таблоидов, скоро займет место самого "горячего" холостяка Великобритании, особенно когда принцы Гарри и Уильям поженились и теперь интересуются только семьей и делами.

Братья посещали Итонский колледж, ходили в хоровую школу при Вестминстерском соборе. Они оба окончили Эдинбургский университет. Недавно стало известно, что Артур хочет посвятить себя военному делу и присоединиться к Королевской морской пехоте, как когда-то сделал Гарри. По слухам, королева Елизаветы была очень довольна решением внучатого племянника.

[ + – ] Артур Чатто с родителями на королевской свадьбе Фото: Getty Images

Но, в любом случае, стоит ждать, что внуки принцессы Маргарет, когда-то настоящей звезды всех лондонских вечеринок, еще заявят о себе.