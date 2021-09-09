Кузени принців Гаррі та Вільяма стають популярними

У нині покійної принцеси Маргарет — четверо онуків. І саме вони викликали інтерес у журналістів світської хроніки

Принци Вільям і Гаррі, а також їхній батько й інші найближчі родичі королеви Єлизавети постійно з'являються у світській хроніці, а останнім часом так і зовсім не сходять з передовиць. Але в численному сімействі Віндзорів підростають ще три джентльмени, які досить скоро цілком можуть потіснити завсідників. Про це пише The List.

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Йдеться про онуків принцеси Маргарет, молодшої сестри королеви. Як відомо, у принцеси в шлюбі з фотографом Ентоні Армстронг-Джонсом було двоє дітей. Син, Девід Армстронг-Джонс, отримав титули віконта Лінлі і графа Сноудона. Однак, прославився він не цим, а тим, що єдиний з Віндзорів всерйоз вирішив зайнятися бізнесом. І досить успішно, треба сказати. Він володіє компанією David Linley Furniture Ltd, яка виробляє дорогі меблі. Серед його клієнтів королівські особи з усього світу.

[ + – ] Принцеса Маргарет з дітьми: Сарою і Девідом Фото: Getty Images

У віконта двоє дітей: Чарльз Патрік Ініго Армстронг-Джонс (народився 1 липня 1999 року) віконт Лінлі і Маргарита Елізабет Роуз Алейна Армстронг-Джонс (народилася 14 травня 2002 року).

[ + – ] Девід Армстронг-Джонс з дружиною і дітьми: Чарльзом і Маргарет Фото: Getty Images

Віконт, як і більшість членів сімейства Віндзор, вельми скритний, а тому фотографій його дітей у мережі мало.

Втім, Чарльз претендує на звання найбільш симпатичного з королівського сімейства. І, треба зазначити, що не тільки симпатичного, але і холостого. Завидний жених вивчає інженерну справу в Університеті Лафборо в Лестерширі. І якщо і з'являється на світських тусовках, то тільки в супроводі батька.

У скандалах він поки помічений не був. Нічого не відомо і про його подружок. Втім, він був присутній на всіх королівських весіллях. А його сестра Маргарита навіть була однією з подружок нареченої на вінчанні принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Дочка принцеси Маргарет ще менш публічна персона, ніж її брат. Племінниця королеви вийшла заміж за актора і художника Деніела Чатто, з яким познайомилася на зйомках фільму "Спека і пил".

[ + – ] Семюель Чатто з матір'ю, леді Сарою Фото: Getty Images

Леді Сара, яка, до слова, є хрещеною матір'ю принца Гаррі, відома в Британії художниця. Причому виставляється вона тільки під дівочим прізвищем.

Сара непублічна особа, рідко з'являється на публіці і не хизується своєю спорідненістю з королевою, з якою дуже дружна. Навіть маючи право закотити розкішне весілля, вона вважала за краще скромну церемонію.

У шлюбі в племінниці королеви народилося два сини, яких таблоїди і називають "найбільш привабливими серед Віндзорів".

[ + – ] Артур і Семюель Чатто в Ітоні Фото: Instagram samchatto [ + – ] Семюель Чатто Фото: Instagram samchatto

Чи так це, судити складно, Семюел Чатто (народився в 1996 році) і його брат Артур (народився в 1999 році), наслідують приклад своїх батьків і ведуть досить потайний спосіб життя. Так, сторінка в Instagram є тільки в Семюеля і він там демонструє свої успіхи в гончарній справі.

22-річний Артур іноді з'являється на королівських весіллях, захоплюється спортом, піклується про навколишнє середовище і грає на волинці. Саме він, на думку таблоїдів, скоро займе місце найбільш "гарячого" холостяка Великобританії, особливо коли принци Гаррі та Вільям одружилися і тепер цікавляться тільки сім'єю і справами.

Брати відвідували Ітонський коледж, ходили в хорову школу при Вестмінстерському соборі. Вони обидва закінчили Единбурзький університет. Нещодавно стало відомо, що Артур хоче присвятити себе військовій справі і приєднатися до Королівської морської піхоти, як колись зробив Гаррі. З чуток, королева Єлизавета була дуже задоволена рішенням внучатого племінника.

[ + – ] Артур Чатто з батьками на королівському весіллі Фото: Getty Images

Але в будь-якому випадку варто чекати, що внуки принцеси Маргарет, колись справжньої зірки всіх лондонських вечірок, ще заявлять про себе.