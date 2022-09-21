Донька принцеси Маргарет надягла на похорон королеви брошку матері

Ювелірний виріб племінниця британського монарха раніше надягала лише на власне весілля та похорон матері.

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Донька принцеси Маргарет Леді Сара Чатто надягнула на похорон королеви особливу брошку. Про це пише Daily Mail.

Улюблена племінниця королеви Єлизавети ІІ виглядала скорботною у чорному костюмі , коли вона віддала шану покійному монарху 19 вересня 2022 у Вестмінстерському абатстві.

58-річна леді Сара Чатто, донька рідної сестри покійної королеви, була помітно зворушена під час останнього вшанування королеви в чорному фраку та капелюсі. Проте особливістю жалобного образу стала брошка племінниці британського монарха. Як відомо, ювелірний виріб був подарунком самої принцеси Маргарет.

Молодша сестра Її Величності, у свою чергу, отримала брошку від свого колишнього чоловіка Ентоні Армстронга-Джонса, 1-го графа Сноудона, на честь їхнього весілля в 1960 році.

Останніми десятиліттями єдина донька покійної принцеси Сара одягала її на ключові події, включаючи власне весілля з чоловіком Даніелем Чатто в 1994, і на похорон своєї матері в лютому 2002.

[ + – ] Леді Сара Чатто на похороні королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Онука короля Георга VI протягом усього життя підтримувала теплі стосунки зі своєю тіткою і залишалася близькою до Її Величності та принца Філіпа після смерті матері.

Доньку Ентоні Армстронга-Джонса, 1-го графа Сноудона, супроводжував один із її синів, 23-річний Артур Чатто, який навчається на офіцера Королівської морської піхоти.

[ + – ] Леді Сара Чатто надягнула на похорон королеви брошку принцеси Маргарет

Донька принцеси Маргарет прибула на похорон тітки зі своїм чоловіком Даніелем Чатто, а також там з'явився її 26-річний син Самуель. Леді Сара приєдналася до інших членів королівської родини, щоб віддати шану покійному монарху.

[ + – ] Принцеса Маргарет з донькою Сарою у 1981

Минулого тижня емоційна Сара відвідала службу у Вестмінстер-Холі після процесії королеви, знову одягнена у все чорне.

Нагадаємо, правнучка королеви Єлизавети, принцеса Шарлотта також надягнула особливу брошку на похорон британського монарха.

Також Фокус писав про перлинний браслет покійної принцеси Маргарет, який продали восени 2021 за рекордні пів мільйона доларів.