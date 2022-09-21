На похороні королеви Єлизавети прозвучав київський кондак, який переплутали з російським

Раніше композиція звучала на похороні чоловіка британського монарха, принца Філіпа.

Related video

Під час похорону королеви Єлизавети ІІ 19 вересня 2022 пролунав київський спів, який у мережі переплутали з російським.

Фінальним акордом прощання з британським монархом стала поминальна служба в каплиці Святого Георга у Віндзорі. Під час жалобного богослужіння пролунав заупокійний спів — кондак "Зі святими Упокой" київського розспіву. Він також лунав під час похорону чоловіка королеви, принца Філіпа у квітні 2021.

Раніше в пресрелізі, опублікованому Букінгемським палацом, повідомлялося, що чоловік Єлизавети ІІ особисто вибирав піснеспіви, які мали прозвучати на його похороні. Серед них було названо "російський заупокійний кондак київського розспіву" в обробці Волтера Перрата — відомого британського композитора.

[ + – ] Похорон королеви Єлизавети ІІ

Проте після опублікування ролика в мережі користувачі обурилися тим, що київський кондак назвали російським. Спочатку один з користувачів припустив, що це міг бути спів українського композитора Максима Березовського.

Згодом кілька користувачів вказали на неправильність написання слова "київський", який транслітерували на російський манер.

Нагадаємо, що під час похорону королеви Єлизавети сказали її онуки, принц Гаррі та принц Вільям, одне одному.

Також Фокус писав про племінницю британського монарха, яка надягнула на прощання з тіткою брошку своєї матері, принцеси Маргарет.