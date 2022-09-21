Що принц Вільям та принц Гаррі сказали одне одному на похороні королеви, — експерт з читання по губах

Принц Уельський та герцог Сассекський возз’єдналися на похоронах британського монарха після тривалої напруги у стосунках.

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Напередодні стало відомо, що принц Гаррі та принц Вільям сказали одне одному під час похорону королеви Єлизавети 19 вересня 2022. Про це пише New York Post.

40-річний принц Вільям дозволив 38-річному брату Гаррі та його дружині Меган Маркл першими зайти до храму.

Як відомо, герцог Сассекський запитав його: "Ми пройдемо спочатку?", коли принц Уельський стояв біля входу. Принц Вільям кивнув "так", перш ніж сказати своїй дружині Кейт Міддлтон "нехай вони пройдуть першими".

40-річна Кетрін Міддлтон сказала "добре", коли принц Гаррі та Меган Маркл проходили повз неї та її дітей, 9-річного принца Джорджа та 7-річної принцеси Шарлотти.

Про це розповідає експертка з читання по губах Джекі Пресс. Вона бачила, як брати розмовляли близько 16:20 у каплиці Св. Георгія у Віндзорському замку.

[ + – ] "Чудова четвірка" Фото: Getty Images

Раніше того ранку під час похоронної процесії у Вестмінстерському абатстві принц Гаррі та американська акторка, як повідомляється, були зневажливі, сидячи у другому ряду позаду королівської родини.

[ + – ] Принц Гаррі та принц Вільям на похороні королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

Королівські онуки тривалий час ворогують між собою, особливо після переїзду герцога Сассекського з родиною до США. Там принц Гаррі та Меган Маркл дали низку скандальних інтерв'ю, котрі дискредитували королівську родину Великобританії, за що новоспечений британський король Карл ІІІ навіть планував подати до суду на свою невістку.

Нагадаємо, принца Гаррі принизили на похороні королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про мовчазну підтримку Меган Маркл свого чоловіка під час похорону королеви Єлизавети.