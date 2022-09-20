Меган Маркл поглядом підтримувала принца Гаррі під час похорону королеви Єлизавети

Герцогиня Сассекська з'явилася на похороні британського монарха, попри те, що її там не чекали.

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Меган Маркл поглядом підтримувала принца Гаррі під час похорону його бабусі, королеви Великобританії Єлизавети ІІ 19 вересня 2022. Про це пише Page Six.

За словами експерта з мови тіла, американська акторка запропонувала своєму чоловікові "мовчазну підтримку".

"Найкращий опис мови тіла Меган на похоронах був "заниженим"…Вона, здавалося, продовжувала цю мовчазну підтримку своєму чоловікові, сидячи й ходячи з гідним виглядом із відтінком смутку", — ексклюзивно для видання розповідає експерт із мови тіла Джуді Джеймс.

Фахівець також зазначив, що часто обговорюване тримання пари за руки, за яке вони отримали деяку критику, було "зведено до мінімуму", хоча принц Гаррі та Меган Маркл дійсно торкалися рук, коли разом виходили зі служби.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл на похороні Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

"Коли він (принц Гаррі, — ред.) йшов поруч, але на великій відстані від свого брата [принца Вільяма], його насуплені брови та швидке кліпання свідчили про початок сліз", — зазначив експерт.

41-річна Меган Маркл своєю чергою помітно розчулилася на похоронах. Її сфотографували, коли вона витирала сльози, а її губи тремтіли, коли труну покійної королеви перевозили.

[ + – ] Меган Маркл на похороні Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

Також було видно, як король Карл III витирає сльози під час служби, сидячи поруч із королевою-консорт Каміллою.

Нагадаємо, Меган Маркл планує зустрітися тет-а-тет з новим королем Великобританії.

Також Фокус писав про те, чи зможуть Меган Маркл та Кейт Міддлтон колись стати подругами.