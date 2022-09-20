Меган Маркл взглядом поддерживала принца Гарри во время похорон королевы Елизаветы

Герцогиня Сассекская появилась на похоронах британского монарха, несмотря на то, что ее там не ждали.

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Меган Маркл взглядом поддерживала принца Гарри во время похорон его бабушки, королевы Великобритании Елизаветы II 19 сентября 2022. Об этом пишет Page Six.

По словам эксперта по языку тела, американская актриса предложила своему мужу "молчаливую поддержку".

"Лучшее описание языка тела Меган на похоронах было "заниженным"…Она, казалось, продолжала эту молчаливую поддержку своего мужа, сидя и ходя с достойным видом с оттенком печали", — эксклюзивно для издания рассказывает эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Специалист также отметил, что часто обсуждаемое держание пары за руки, за которое они получили некоторую критику, было "сведено к минимуму", хотя принц Гарри и Меган Маркл действительно касались рук, когда вместе выходили из службы.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл на похоронах Елизаветы II Фото: Getty Images

"Когда он (принц Гарри, — ред.) шел рядом, но на большом расстоянии от своего брата [принца Уильяма], его нахмуренные брови и быстрое моргание свидетельствовали о начале слез", — отметил эксперт.

41-летняя Меган Маркл в свою очередь заметно расстроилась на похоронах. Герцогиню сфотографировали, когда она вытирала слезы, а ее губы дрожали, когда гроб покойной королевы перевозили.

[ + – ] Меган Маркл на похоронах Елизаветы II Фото: Getty Images

Также было видно, как король Карл III вытирает слезы во время службы, сидя рядом с королевой-консорт Камиллой.

Напомним, Меган Маркл планирует встретиться тет-а-тет с новым королем Великобритании.

Также Фокус писал о том, смогут ли Меган Маркл и Кейт Миддлтон когда-нибудь стать подругами.