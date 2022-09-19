Смогут ли Меган Маркл и Кейт Миддлтон стать подругами, — королевские эксперты

Даже во время прощания с королевой Елизаветой II жены наследников британской короны держались в стороне друг от друга.

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Между принцессой Уэльской Кейт Миддлтон и герцогиней Сассекской Меган Маркл давно напряженные отношения. Смогут ли когда-нибудь невестки погибшей принцессы Дианы стать подругами, пишет Page Six.

Во время прощания с королевой Елизаветой II жены внуков умершего монарха стояли отдельно друг от друга, как и собственно ехали во дворец. Однако, как утверждают королевские эксперты, герцогини могли бы примириться, если бы сами этого захотели.

"Надо многое преодолеть. Я думаю, что Меган и Кейт однажды могли бы стать друзьями, если бы обе захотели", — отметил источник.

[ + – ] Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

В частности, после смерти 96-летней королевы Елизаветы у британских роялов изменились титулы и некоторые правила. Например, 40-летняя Меган Маркл должна делать реверанс перед женой принца Уильяма, а Кэтрин, в свою очередь, перед королевой-консорт Камиллой.

"Технически, поскольку Меган Маркл больше не является Ее Королевским Высочеством, она должна сделать реверанс перед Кэтрин, но королева всегда ясно давала понять, что она этого не ожидала… Королевская семья ожидала должное поведение тех, кто в "официальной системе", например, послов, но королева на самом деле [не] волновалась, если [другие] не реверансировали, встречая ее", — рассказывает королевский эксперт.

[ + – ] Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Хотя принца Уильяма, Кейт Миддлтон, принца Гарри и Меган Маркл когда-то называли "замечательной четверкой", которая совместно создавала благотворительный фонд, сосредотачивавшийся, среди прочего, на психическом здоровье, жены принцев, казалось, не были такими близкими, как показывали фотографии.

"Меган согласится с оценкой, что герцогини не были лучшими друзьями. Их отношения не очень продвинулись с тех пор как она была девушкой Гарри", — рассказывает еще один инсайдер. Меган Маркл, похоже, испытывала пренебрежение к Кейт Миддлтон, которая была в королевской семье дольше.

После переезда принца Гарри с женой в США, отношения между братьями и их вторыми половинками стали еще более напряженными. Даже во время Платинового юбилея королевы Елизаветы на престоле в июне 2022 герцогские супруги почти не проводили время вместе и держались в стороне друг от друга.

Напомним, Кейт Миддлтон утерла нос Меган Маркл одним взглядом.

Также Фокус активно следит за церемонией похорон королевы Елизаветы II.