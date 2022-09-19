Чи зможуть Меган Маркл та Кейт Міддлтон стати подругами, — королівські експерти

Навіть під час прощання з королевою Єлизаветою ІІ дружини спадкоємців британської корони трималися осторонь.

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Між принцесою Уельською Кейт Міддлтон та герцогинею Сассекською Меган Маркл давно напружені стосунки. Чи зможуть колись невістки загиблої принцеси Діани стати подругами, пише Page Six.

Під час прощання з королевою Єлизаветою ІІ дружини онуків померлого монарха стояли окремо одна від одної, як і, власне, їхали до палацу. Проте, як стверджують королівські експерти, герцогині могли би примиритися, якби самі цього захотіли.

"Треба багато чого подолати. Я думаю, що Меган і Кейт одного разу могли б стати друзями, якби обидві захотіли", — зазначило джерело видання.

[ + – ] Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Getty Images

Зокрема після смерті 96-річної королеви Єлизавети у британських роялів змінилися титули та деякі правила, Наприклад, 40-річна Меган Маркл повинна робити реверанс перед дружиною принца Вільяма, а Кетрін, у свою чергу, перед королевою-консорт Каміллою.

"Технічно, оскільки Меган Маркл більше не є Її Королівською Високістю, вона повинна зробити реверанс перед Кетрін, але королева завжди ясно давала зрозуміти, що вона цього не очікувала… Королівська родина очікувала б належну поведінку тих, хто в "офіційній системі", наприклад, послів, але королева насправді [не] хвилювалася, якщо [інші] не реверансували, зустрічаючи її", — розповідає королівський експерт.

[ + – ] Меган Маркл та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Хоча принца Вільяма, Кейт Міддлтон, принца Гаррі та Меган Маркл колись називали "чудовою четвіркою", яка спільно створювала благодійний фонд, що зосереджувався, серед іншого, на психічному здоров’ї, дружини принців, здавалося, не були такими близькими, як показували фотографії.

"Меган погодиться з оцінкою, що герцогині не були найкращими друзями. Їхні стосунки не дуже просунулися з тих пір, як вона була дівчиною Гаррі", — розповідає ще один інсайдер. Меган Маркл, схоже, відчувала зневагу Кейт Міддлтон, яка була в королівській родині довше.

Після переїзду принца Гаррі з дружиною до США стосунки між братами та їхніми другими половинками стали ще більш напружені. Навіть під час Платинового ювілею королеви Єлизавети на престолі у червні 2022 герцогські подружжя майже не проводили час разом і трималися осторонь одне від одного.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон втерла носа Меган Маркл одним поглядом.

Також Фокус активно стежить за церемонією похорону королеви Єлизавети ІІ.