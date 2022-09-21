Что принц Уильям и принц Гарри сказали друг другу на похоронах королевы, — эксперт по чтению по губам

Принц Уэльский и герцог Сассекский воссоединились на похоронах британского монарха после продолжительного напряжения в отношениях.

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Накануне стало известно, что принц Гарри и принц Уильям сказали друг другу во время похорон королевы Елизаветы 19 сентября 2022. Об этом пишет New York Post.

40-летний принц Уильям разрешил 38-летнему брату Гарри и его жене Меган Маркл первыми зайти в церковную лавку.

Как известно, герцог Сассекский спросил его: "Мы пройдем сначала?", когда принц Уэльский стоял у входа. Принц Уильям кивнул "да", прежде чем сказать своей жене Кейт Миддлтон "пусть они пройдут первыми".

40-летняя принцесса Уэльская сказала "хорошо", когда принц Гарри и Меган Маркл проходили мимо нее и ее детей, 9-летнего принца Джорджа и 7-летней принцессы Шарлотты.

Об этом рассказывает эксперт по чтению по губам Джеки Пресс. Она видела, как братья разговаривали около 16:20 в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке.

[ + – ] "Великолепная четверка" Фото: Getty Images

Ранее в то утро во время похоронной процессии в Вестминстерском аббатстве принц Гарри и американская актриса, как сообщается, были унижены, сидя во втором ряду позади королевской семьи.

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям на похоронах королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

Королевские внуки долго враждуют между собой, особенно после переезда герцога Сассекского с семьей в США. Там принц Гарри и Меган Маркл дали ряд скандальных интервью, дискредитировавших королевскую семью Великобритании, за что новоиспеченный британский король Карл III даже планировал подать в суд на свою невестку.

Напомним, принца Гарри унизили на похоронах королевы Елизаветы II.

Также Фокус писал о молчаливой поддержке Меган Маркл своего мужа во время похорон королевы Елизаветы.