Принц Гаррі був принижений на похороні бабусі

Він так і не одягнув військову форму на похорон, а коли одягнув її на бдіння біля труни, то в спрощеному варіанті.

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Принц Гаррі пожинає плоди свого звільнення з королівської родини. На похороні королеви Єлизавети, він, як повідомляють інсайдери, "зазнав приниження та розчарування", коли йому заборонили одягати військову форму й навіть тоді, коли дозволили. Про це пише Us Magazine.

Коли принц Гаррі виконував обов'язки члена королівської сім'ї, то військову форму йому навіть потрібно було одягати. Саме в ній він, наприклад, і одружився. До того ж він відслужив в Афганістані та завжди наголошував на своєму особливому зв'язку з військовими. Він навіть заснував "Ігри непокорених", у яких беруть участь ветерани. Але після скандального "мегзиту" для нього не зробили поблажку навіть на похороні бабусі.

[ + – ] Принц Гаррі до сварки зі своєю родиною Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II, треба нагадати, у 2020 році, коли принц Гаррі з Меган Маркл переїхав у США, своїм указом позбавила Гаррі військових титулів і права носити форму та нагороди.

Так що король Карл III порушив волю покійної королеви, дозволивши синові одягнути форму на бдіння онуків королеви біля її труни. Але в цей момент, як повідомляють інсайдери, принц Гаррі й зазнав "приниження та розчарування", коли виявилося, що на його еполетах не буде ініціалів ER (скорочення від імені покійної королеви — Elizabeth Regina), які означали приналежність до королівської родини.

У принца Вільяма ініціали, звісно, були присутні.

[ + – ] За труною бабусі принци Ендрю та Гаррі йшли в цивільному Фото: Скриншот

Також принц Гаррі був засмучений, коли за труною бабусі йому довелося йти в цивільному. Як і його дядько, скандальний принц Ендрю, який був замішаний у скандалі з Джеффрі Епштейном.

Утім, це не останнє розчарування, якого зазнає принц Гаррі незабаром. Король Великобританії Карл III має намір усунути принца Гаррі та принца Ендрю від ролі королівських заступників.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, які монархи прибули на похорон королеви Єлизавети. Серед них були навіть король Бутану, імператор Японії та султан Брунею. А також князь Монако Альбер із дружиною Шарлін.

Крім цього, стало відомо, хто ніс труну королеви та як, готуючись до жалобної церемонії, було закріплено королівські регалії на кришці труни. До речі, це були справжні корона, скіпетр ч держава. Після похорону їх відправили на зберігання в Тауер.