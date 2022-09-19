Король Бутана, княгиня Шарлен, королева Летиція та інші монархи на похороні королеви Єлизавети

У Лондоні завершилося прощання з королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві, на якому зібралися перші особи держав та монархи з усього світу.

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У Вестмінстерському абатстві на прощанні з королевою Єлизаветою зібралися, окрім послів, прем'єр-міністрів та президентів, також і монархи з усього світу. Більшість європейських королів і королів пов'язані з британською королівською родиною спорідненими узами, тож їхній візит був очевидним. Про це пише Daily Mail.

Одним із перших свій приїзд на похорон підтвердив король Іспанії Філіпп VI з дружиною Летицією. Філіп зазначив, що "у скорботі через тітку Лілібет". Приїхали також його мати, королева Софія, та його батько король Іспанії Хуан Карлос, хоч опального монарха, який зараз мешкає в Абу-Дабі, іспанський уряд попросив не приїжджати. Але 84-річний король, який зрікся престолу в 2014 році, все-таки приїхав. Нагадаємо, від престолу він зрікся після скандалу з розкраданням державних коштів та полюванням на слонів. Також на нього до суду подала колишня коханка, звинувачуючи у переслідуваннях та домаганнях.

[ + – ] Король Іспанії Філіпп і королева Летиція, королева Данії Маргрете II, король Швеції Карл XVI Густав та королева Сільвія Фото: Getty Images

Філіпп — близький родич покійної королеви. Його мати, королева Софія, троюрідна сестра королеви Єлизавети та двоюрідна сестра покійного герцога Единбурзького.

Батько Феліпе Хуан Карлос є нащадком королеви Вікторії. Його бабуся, принцеса Вікторія Євгенія Баттенберзька, була дочкою молодшої дочки королеви Вікторії, принцеси Беатріс.

Очолили процесію скорботних монархів князь Монако Альбер із княгинею Шарлен та королева Нідерландів Максима.

[ + – ] Королева Нідерландів Беатріс, королева Максима та король Віллем-Олександр, князь та княгиня Монако Фото: Getty Images

Також прибули королева Данії Маргрете II і Фредерік, спадковий принц Данії, Марія-Тереза, велика герцогиня Люксембурзька, королева Ранія та король Йорданії Абдалла II, а також імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако.

[ + – ] Королева Йорданії Ранія та король Абдалла II

Це був перший випадок в історії, коли японський імператор відвідав похорон іноземного монарха.

Прибув також король Норвегії Гаральд V, хоч літньому монарху було і нелегко пересуватися за допомогою двох милиць, король Швеції Карл XVI Густав та королева Сільвія.

Приїхали також султан Брунея Хассанал Болкіах, присвячений у лицарі Єлизаветою II, з сином, король Лесото Летсі III, Алоїс, спадковий принц Ліхтенштейна і навіть король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук і королева Джетсун Пема, яких у таблоїдах називають "бутанськими Вільямом та Кейт", натякаючи на їхню молодість, красу та популярність.

[ + – ] Імператор Японії з дружиною, король Бутана з дружиною і князь та княгиня Ліхтенштейна Фото: Getty Images

Віддати шану приїхали також король Швеції Карл XVI Густав та королева Швеції Сільвія.

Король Філіп та королева Бельгії Матильда були одними з перших королівських сімей, які підтвердили свою присутність на похороні.

У монархів є кілька спільних предків, зокрема Франц, герцог Саксен-Кобург-Заальфельдський, дід королеви Вікторії та батько бельгійського короля Леопольда I.

Цікаво, але хоч королівські доми Європи пов'язані давніми родинними зв'язками, вони тільки зміцнилися завдяки королеві Вікторії, яка мала дев'ятьох дітей, 42 онуків, за що її прозвали "бабусею Європи". Також вони пов'язані через короля Данії Крістіана IX, відомого як "дідусь Європи" через його далекосяжне генеалогічне дерево.

Крім інших на похорон приїхали навіть такі екзотичні гості, як король Тонґи Тупоу, султан Омана, спадковий принц Греції Павлос та інші монархи престолів, що нині не існують: принц Емануеле Савойський з Італії, народжений у вигнанні, у лондонському готелі Claridge’s спадковий принц Сербії Олександр, Маргрета, принц Раду з Румунії і цар Болгарії Симеон.

[ + – ] Монархи на похороні королеви Єлизавети II Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Нагадаємо, король Карл III та королева-консорт Камілла сьогодні ввечері приймуть у Букінгемському палаці понад 1000 високопоставлених гостей на спеціальному прийомі. Хто саме буде серед запрошених — неясно, але достеменно відомо, що запрошення відправили президенту США Джо Байдену, прем'єр-міністерці Нової Зеландії Джасінді Ардерн та прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.

Через натягнуті відносини Великобританія вирішила запросити послів, а не глав держав, з Ірану, Нікарагуа та Північної Кореї. Тим часом Росія та Білорусь входять до невеликої групи країн, повністю виключених від участі в жалобних заходах.

Відомо, що траурний кортеж близько 16:00 за місцевим часом прибуде до Віндзорського замку, і труну з тілом королеви внесуть до Меморіальної каплиці короля Георга VI. Похорон відбудеться о 19:30.

Нагадаємо, раніше, на прощання у Вестмінстерське абатство приїхала навіть Меган Маркл, хоч до останнього були сумніви, чи відвідає вона похорон королеви через численні скандали.

Україну представляла перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.