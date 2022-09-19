Король Бутана, княгиня Шарлен, королева Летиция и прочие монархи на похоронах королевы Елизаветы

В Лондоне завершилось прощание с королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве, на котором собрались первые лица государств и монархи со всего мира

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В Вестминстерском аббатстве на прощании с королевой Елизаветой собрались, кроме послов, премьер-министров и президентов, также и монархи со всего мира. Большинство европейских королей и королев связаны с британской королевской семьей родственными узами, так что их визит был очевиден. Об этом пишет Daily Mail.

Одинм из первых свой приезд на похороны подтвердил король Испании Филипп VI с супругой Летицией. Филипп отметил, что "скорбит о тете Лилибет". Приехали также его мать, королева София, и его отец король Испании Хуан Карлос, хоть опального монарха, который сейчас живет в Абу-Даби, испанское правительство попросило не приезжать. Но 84-летний король, отрекшийся от престола в 2014 году, все-таки приехал. Напомним, от престола он отрекся после скандала с хищением государственных средств и охотой на слонов. Также на него в суд подала бывшая любовница, обвиняя в преследованиях и домогательствах.

[ + – ] Король Испании Филипп и королева Летиция, королева Дании Маргрете II, король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия Фото: Getty Images

Филипп – близкий родственник покойной королевы. Его мать, королева София, троюродная сестра королевы Елизаветы и двоюродная сестра покойного герцога Эдинбургского.

Отец Фелипе, Хуан Карлос, является потомком королевы Виктории. Его бабушка, принцесса Виктория Евгения Баттенбергская, была дочерью младшей дочери королевы Виктории, принцессы Беатрис.

Возглавили процессию скорбящих монархов князь Монако Альбер с княгиней Шарлен и королева Нидерландов Максима.

[ + – ] Королева Нидерландов Беатрикс, королева Максима и король Виллем-Александр, князь и княгиня Монако Фото: Getty Images

Также прибыли королева Дании Маргрете II и Фредерик, наследный принц Дании, Мария-Тереза, великая герцогиня Люксембургская, королева Рания и король Иордании Абдалла II, а также император Японии Нарухито и императрица Масако.

[ + – ] Королева Иордании Рания и король Абдалла II

Это был первый случай в истории, когда японский император посетил похороны иностранного монарха.

Прибыл также король Норвегии Харальд V, хоть пожилому монарху было и нелегко передвигаться с помощью двух костылей, король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия.

Приехали также султан Брунея Хассанал Болкиах, посвященный в рыцари Елизаветой II, с сыном, король Лесото Летси III, Алоис, наследный принц Лихтенштейна и даже король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и королева Джетсун Пема, которых в таблоидах называют "бутанскими Уильямом и Кейт", намекая на их молодость, красоту и популярность.

[ + – ] Император Японии с супругой, король Бутана с женой и князь и княгиня Лихтенштейна Фото: Getty Images

Отдать дань уважения приехали также король Швеции Карл XVI Густав и королева Швеции Сильвия.

Король Филипп и королева Бельгии Матильда были одними из первых королевских семей, которые подтвердили свое присутствие на похоронах.

У монархов есть несколько общих предков, в том числе Франц, герцог Саксен-Кобург-Заальфельдский, дед королевы Виктории и отец бельгийского короля Леопольда I.

Интересно, но хоть королевские дома Европы связаны давними родственными связями, они только укрепились благодаря королеве Виктории, у которой было девять детей 42 внука, за что ее прозвали "бабушкой Европы". Также они связаны через короля Дании Кристиана IX, известного как "дедушка Европы" из-за его далеко идущего генеалогического древа.

Кроме прочих на похороны приехали даже такие экзотические гости, как король Тонги Тупоу, султан Омана, наследный принц Греции Павлос и прочие монархи несуществующих ныне престолов: принц Эмануэле Савойский из Италии, наследный принц Сербии Александр, родившийся в изгнании в лондонском отеле Claridge’s, Маргарета и принц Раду из Румынии и царь Болгарии Симеон.

[ + – ] Монархи на похоронах королевы Елизаветы II Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Напомним, король Карл III и королева-консорт Камилла сегодня вечером примут в Букингемском дворце более 1000 высокопоставленных гостей на специальном приеме. Кто именно будет среди приглашенных – неясно, но точно известно, что приглашения отправили президенту США Джо Байдену, премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн и премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Из-за натянутых отношений Великобритания решила пригласить послов, а не глав государств, из Ирана, Никарагуа и Северной Кореи. Между тем, Россия и Беларусь входят в небольшую группу стран, полностью исключенных от участия в каких-либо траурных мероприятиях.

Известно, что траурный кортеж около 16.00 по местному времени прибудет в Виндзорский замок, и гроб с телом королевы внесут в Мемориальную часовню короля Георга VI. Похороны состоятся в 19.30.

Напомним, ранее, на прощание в Вестминстерское аббатство приехала даже Меган Маркл, хоть до последнего были сомнения, посетит ли она похороны королевы из-за многочисленных скандалов.

Украину представляла первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.