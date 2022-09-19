Елена Зеленская и премьер-министр Шмыгаль вместе отправились на похороны королевы Елизаветы

Ранее первая леди встречалась с Кейт Миддлтон

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В Лондоне прошло прощание с королевой Елизаветой II. Приглашения на похороны получили практически все монархи и первые лица государств, за исключением, среди прочих, лидеров России и Беларуси. От Украины на печальное мероприятие отправились первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль, об этом пишет ВВС.

Ради церемонии в Вестминстерском аббатсве первая леди выбрала черное платье и небольшую шляпку без вуали.

[ + – ] Елена Зеленская в Вестминстерском аббатстве

Ранее первая леди Украины, премьер-министр Шмыгаль, посол Украины Вадим Пристайко с женой Инной отдали дань уважения королеве Елизавете II в Вестминстер-холле.

Также первая леди встретилась с Кейт Миддлтон, супругой принца Уильяма в Букингемском дворце.

[ + – ] Елена Зеленская встретилась с Кейт Миддлтон Фото: Getty

Это была не первая встреча Елены Зеленской и Кейт Миддлтон, в 2020 году они уже встречались во время официального визита президента Украины в Великобританию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже сообщил, что успел встретиться со спикером Палаты общин Британии сэром Линдси Хойлом.

Они обсуждали военные преступления РФ в Украине.

"Рассказал о преступлениях России против гражданского населения в Изюме и в целом на Харьковщине во время встречи со спикером Палаты общин. Важно создать суд и привлечь к ответственности политическое руководство РФ за преступления против украинцев. Рассчитываем на постоянную поддержку Британии в этом процессе", — отметил премьер.

Напомним, на похоронах королевы Елизаветы неожиданно появилась Меган Маркл. До последнего момента было неясно, явится ли герцогиня Сассекская на траурную церемонию