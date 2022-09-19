Леди в черном: элегантная Елена Зеленская встретилась с Кейт Миддлтон (фото)

Елена Зеленская прилетела в Лондон проститься с Ее Величеством на церемонии государственных похорон, которые состоятся 19 сентября.

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44-летняя первая леди Украины Елена Зеленская вошла в число приглашенных для прощания с королевой Великобритании Елизаветой II, похороны которой состоятся 19 сентября. Накануне траурной церемонии она встретилась с супругой будущего короля, принцессой Уэльской Кэтрин в Букингемском дворце, где состоялся государственный прием, устроенный королем Карлом III в память о покойной королеве. На него пригласили мировых лидеров, зарубежных послов и членов других королевских семей. Принимали гостей новый монарх, принц и принцесса Уэльские, принцесса Анна, граф и графиня Уэссекские.

Обе женщины были в черных траурных нарядах. Жена наследника престола надела платье-пальто Catherine Walker и черные туфли на каблуке Aquazzura. В качестве украшения она выбрала жемчужный браслет, ранее принадлежавший ее свекрови, принцессе Диане.

[ + – ] Премьер-министр Украины Денис Шмигаль с супругой Инной, первая леди Елена Зеленская и посол Украины Вадим Пристайко с супругой Инной в Вестминстер-холле почтили память королевы

Елена Зеленская также была в черном ансамбле: платье-миди и жакете. Жена украинского президента обула лодочки в тон, а жакет украсила золотой брошью из коллекции Guzema Jewelry Х Gunia Project.

Это была вторая встреча Кэтрин и Елены. Ранее Зеленская вместе с супругом уже встречались с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Это произошло в октябре 2020 года во время визита президентской четы в Великобританию.

Когда началась война в Украине, тогда еще герцоги Кембриджские выразили свою поддержку стране, противостоящей российской агрессии, и восхитились мужеством президента и всего украинского народа.

Напомним, на торжественный прием в Букингемский дворец не пригласили Меган Маркл и принца Гарри.