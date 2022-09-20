Гренадерів, які несли труну королеви, спеціально викликали з Іраку

Їхня зміна зайняла 12 годин: починаючи з ранку і закінчуючи моментом, коли вони опустили труну в гробницю під каплицею Святого Георгія.

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Вчора завершилися масштабні жалобні заходи, пов'язані з похороном королеви Єлизавети II. Трансляцію похорону дивилися мільйони людей, на прощання до Лондона з'їхалися понад два мільйони людей. І не варто забувати по перших осіб держав та монархів. Однак найважливіша місія лягла на плечі, в буквальному значенні цього слова, на десятьох гренадерів, які переносили труну королеви. Британські знаменитості, і серед них актор Стівен Фрай, вже подякували військовим за їхню роботу. Про це пише Daily Mail.

Усього військових з одного батальйону гренадерської гвардії, відібраних для цієї важливої місії, було десять. П'ятьох викликали з Іраку відразу після повідомлення про смерть монархині.

Труна королеви Єлизавети II була зроблена з дуба, оббитого свинцем. Гренадерам протягом 12-годинної зміни доводилося не менше 10 разів піднімати і опускати її, переміщуючи на лафет, з лафета на катафалк і, вже ввечері 19 вересня, на них була покладена остання та найважливіша місія цього сумного дня, яку не транслювали по телебаченню: опустити труну в гробницю під каплицею Святого Георгія, де вже спочивають останки батьків королеви, чоловіка та її сестри.

За словами генерала лорда Даннатта, колишнього начальника Генерального штабу Великобританії, гренадери заслуговують на особливу похвалу, тому що багато в чому саме від них залежало, наскільки бездоганно пройдуть всі жалобні заходи.

[ + – ] Вісім гренадерів несли труну, один йшов спереду, останній — замикав ходу Фото: Скриншот

Відомо, що дубова труна королеви, оббита свинцем, важила не менше 500 фунтів (понад 226 кг). Щоб гренадери не послизнулися на сходах, їм видали спеціальні чоботи із гумовою підошвою. Але в соцмережах зазначили, що спостерігали за ними, затамувавши подих.

"Ці вісім людей, які несли труну, вони заслуговують на медалі. У мене подих перехопило, коли вони почали підніматися сходами", — написав один із коментаторів.

Нагадаємо, гренадерська гвардія — елітний армійський підрозділ із більш ніж 350-річною історією, відомий своїми бойовими навичками та центральною роллю на парадах. Їхня червона форма та ведмежі шапки вже стали елементом попкультури. Їх часто можна побачити охоронцями королівських резиденцій.

Цей гренадерський полк було засновано 1656 року у Брюгге, що він захищав вигнаного тоді Георга II.

Гренадери брали участь у війні з Наполеоном, в обох світових війнах, у воєнних діях в Іраку та Афганістані.

[ + – ] Один із останніх етапів траурної церемонії

Новобранці проходять виснажливий 30-тижневий курс навчання на два тижні довше, ніж у звичайних піхотних підрозділах. Також гренадери були тісно пов'язані з покійною королевою: вона обіймала посаду командира роти і кожні десять років робила особистий огляд.

Історично саме гренадери завжди несуть труну покійного британського монарха.

Нагадаємо, похорон королеви Єлизавети II відвідали монархи з усього світу, з якими її пов'язували родинні зв'язки. Прибули навіть опальний король Іспанії Хуан Карлос та монархи без престолів.

Не обійшлося і без конфузів. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заспівав пісню Queen, будучи нетверезим.