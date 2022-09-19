"П'яний" прем'єр Канади заспівав пісню Queen перед похороном Єлизавети II, — ЗМІ (відео)

Скандал спалахнув після того, як 50-річний Джастін Трюдо виконав хіт Фредді Мерк'юрі в лондонському готелі. Інші офіційні канадські делегати підспівували своєму прем'єр-міністру, а за клавішними сидів відомий музикант із Квебеку Грегорі Чарльз.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо піддався критиці після того, як у мережу виклали відеозапис, на якому він виконує пісню британського рок-гурту Queen "Богемна рапсодія". Відео зробили в лондонському готелі за два дні до похорону Єлизавети Другої. Про це повідомляє The Daily Mail.

Перебуваючи у вестибюлі готелю разом з іншими представниками канадської делегації, 50-річний Трюдо стояв біля фортепіано та співав відомий хіт Фредді Мерк'юрі.

[ + – ] Джастін Трюдо співає "Богемну рапсодію" Queen.

За клавішними був музикант із Квебеку Грегорі Чарльз, інші офіційні делегати підспівували своєму прем'єр-міністру.

Опубліковано відео обурило багатьох людей по всьому світу, які вважали, що недоречно веселитися під час жалоби за британською монархинею.

Водночас після звісток про смерть королеви канадський прем'єр говорив про неї теплі слова. Пів року тому він відвідував Єлизавету Другу у Віндзорському замку.

Інтернет-користувачі запитували, яким чином таку поведінку можна вважати даниною поваги королеві.

"Може бути тому, що це пісня Queen? Тоді це просто грубість", — висловився ще один чоловік.

"Співати п'яним — це данина поваги? Яка ганьба", — такий коментар залишив ще один користувач.

Однак немає доказів того, що прем'єр-міністр випивав суботнього вечора.

Ще один користувач зазначив, що негативні коментарі залишають ті, хто просто незадоволений роботою Трюдо.

"Немає нічого поганого в тому, щоб співати у неформальній вечірній обстановці, бути звичайною людиною. Він прем'єр-міністр, а не робот", — висловився користувач.

Нагадаємо, що колишній футболіст збірної Англії Тревор Сінклер заявив, що чорним людям не варто оплакувати Єлизавету Другу, тому що за неї в країні розцвів расизм, і ніхто на це не заважав.

Раніше Фокус повідомляв, що політик в Аргентині відсвяткував смерть королеви шампанським під час ефіру і заявив, що "стара нарешті вирушила в пекло".