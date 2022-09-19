"Пьяный" премьер Канады спел песню Queen перед похоронами Елизаветы II, — СМИ (видео)

Скандал разгорелся после того, как 50-летний Джастин Трюдо исполнил хит Фредди Меркьюри в лондонском отеле. Другие официальные канадские делегаты подпевали своему премьер-министру, а за клавишными сидел известный музыкант из Квебека Грегори Чарльз.

Related video

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подвергся критике после того, как в сеть утекла видеозапись, на которой он исполняет песню британской рок-группы Queen "Богемская рапсодия". Видео сделали в лондонском отеле за два дня до похорон Елизаветы Второй. Об этом сообщает The Daily Mail.

Находясь в вестибюле отеля вместе с другими представителями канадской делегации, 50-летний Трюдо стоял возле фортепиано и пел известный хит Фредди Меркьюри.

[ + – ] Джастин Трюдо поет "Богемскую рапсодию" Queen.

За клавишными был музыкант из Квебека Грегори Чарльз, другие официальные делегаты подпевали своему премьер-министру.

Опубликовано видео возмутило многих людей по всему миру, которые посчитали, что неуместно веселиться во время траура по британскому монарху.

Вместе с тем, после известий о смерти королевы канадский премьер говорил о ней теплые слова. Полгода назад он посещал Елизавету Вторую в Виндзорском замке.

Интернет-пользователи задавались вопросом о том, каким образом такое поведение можно считать данью уважения королеве.

"Может быть потому, что это песня Queen? Тогда это просто грубость", — высказался еще один человек.

"Петь пьяным — это дань уважения? Какой позор", — такой комментарий оставил еще один пользователь.

Однако нет доказательства того, что премьер-министр выпивал субботним вечером.

Еще один пользователь отметил, что негативные комментарии оставляют те, кто просто недоволен работой Трюдо.

"Нет ничего плохого в том, чтобы петь в неформальной вечерней обстановке, быть обычным человеком. Он премьер-министр, а не робот", — высказался пользователь.

Напомним, что бывший футболист сборной Англии Тревор Синклер заявил, что черным людям не стоит оплакивать Елизавету Вторую, потому что при ней в стране расцвел расизм, и этому никто не мешал.

Ранее Фокус сообщал, что политик в Аргентине отпраздновал смерть королевы шампанским во время эфира и заявил, что "старуха наконец-то отправилась в ад".