Гренадеров, которые несли гроб королевы, специально вызвали из Ирака
Их смена заняла 12 часов: начиная с утра и заканчивая моментом, когда они опустили гроб в гробницу под часовней Святого Георгия
Вчера завершились масштабные траурные мероприятия, связанные с похоронами королевы Елизаветы II. Трансляцию похорон смотрели миллионы человек, на прощание в Лондон съехались более двух миллионов человек. И не стоит забывать по первых лиц государств и монархов. Однако важнейшая миссия легла на плечи, в буквальном смысле этого слова, на десятерых гренадеров, которые переносили гроб королевы. Британские знаменитости, и среди них актер Стивен Фрай, уже поблагодарили военных за их работу. Об этом пишет Daily Mail.
Всего военных из 1-го батальона гренадерской гвардии, отобранных для этой важной миссии, было десять. Пятерых вызвали из Ирака сразу после сообщения о смерти монарха.
Гроб королевы Елизаветы II был сделан из дуба, обитого свинцом. Гренадерам в течении 12-часовой смены приходилось не менее 10 раз поднимать и опускать его, перемещая на лафет, с лафета на катафалк и, уже вечером 19 сентября, на них была возложена последняя и самая важная миссия этого печального дня, которую не транслировали по телевидению: опустить гроб в гробницу под часовней Святого Георгия, где уже покоятся останки родителей королевы, ее супруга и ее сестры.
По словам генерала лорда Даннатта, бывшего начальника Генерального штаба Великобритании, гренадеры заслуживают особой похвалы, потому как во многом именно от них зависело, насколько безупречно пройдут все траурные мероприятия.
Известно, что дубовый гроб королевы, обитый свинцом, весил не менее 500 фунтов (более 226 кг). Чтобы гренадеры не поскользнулись на ступенях, им выдали специальные сапоги с резиновой подошвой. Но в соцсетях отметили, что наблюдали за ними, затаив дыхание.
"Эти восемь человек, которые несли гроб, они заслуживают медали. У меня дыхание перехватило, когда они начали подниматься по ступеням", — написал один из комментаторов.
Напомним, гренадерская гвардия — элитное армейское подразделение с более чем 350-летней историей, известное своими боевыми навыками и центральной ролью на парадах. Их красная форма и медвежьи шапки уже стали элементом поп-культуры. Их часто можно увидеть охраняющими королевские резиденции.
Этот гренадерский полк был основан в 1656 году в Брюгге, когда он защищал изгнанного тогда Георга II.
Гренадеры участвовали в войне с Наполеоном, в обоих мировых войнах, в военных действиях в Ираке и Афганистане.
Новобранцы проходят изнурительный 30-недельный курс обучения — на две недели дольше, чем в обычных пехотных подразделениях. Также гренадеры были тесно связаны с покойной королевой: она занимала должность командира роты и каждые десять лет производила личный смотр.
Исторически именно гренадеры всегда несут гроб покойного британского монарха.
Напомним, похороны королевы Елизаветы II посетили монархи с всего мира, с которыми ее связывали родственные связи. Прибыли даже опальный король Испании Хуан Карлос и монархи без престолов.
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