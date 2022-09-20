Гренадеров, которые несли гроб королевы, специально вызвали из Ирака

Их смена заняла 12 часов: начиная с утра и заканчивая моментом, когда они опустили гроб в гробницу под часовней Святого Георгия

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Вчера завершились масштабные траурные мероприятия, связанные с похоронами королевы Елизаветы II. Трансляцию похорон смотрели миллионы человек, на прощание в Лондон съехались более двух миллионов человек. И не стоит забывать по первых лиц государств и монархов. Однако важнейшая миссия легла на плечи, в буквальном смысле этого слова, на десятерых гренадеров, которые переносили гроб королевы. Британские знаменитости, и среди них актер Стивен Фрай, уже поблагодарили военных за их работу. Об этом пишет Daily Mail.

Всего военных из 1-го батальона гренадерской гвардии, отобранных для этой важной миссии, было десять. Пятерых вызвали из Ирака сразу после сообщения о смерти монарха.

Гроб королевы Елизаветы II был сделан из дуба, обитого свинцом. Гренадерам в течении 12-часовой смены приходилось не менее 10 раз поднимать и опускать его, перемещая на лафет, с лафета на катафалк и, уже вечером 19 сентября, на них была возложена последняя и самая важная миссия этого печального дня, которую не транслировали по телевидению: опустить гроб в гробницу под часовней Святого Георгия, где уже покоятся останки родителей королевы, ее супруга и ее сестры.

По словам генерала лорда Даннатта, бывшего начальника Генерального штаба Великобритании, гренадеры заслуживают особой похвалы, потому как во многом именно от них зависело, насколько безупречно пройдут все траурные мероприятия.

[ + – ] Восемь гренадеров несли гроб, один шел спереди, последний - замыкал шествие Фото: Скриншот

Известно, что дубовый гроб королевы, обитый свинцом, весил не менее 500 фунтов (более 226 кг). Чтобы гренадеры не поскользнулись на ступенях, им выдали специальные сапоги с резиновой подошвой. Но в соцсетях отметили, что наблюдали за ними, затаив дыхание.

"Эти восемь человек, которые несли гроб, они заслуживают медали. У меня дыхание перехватило, когда они начали подниматься по ступеням", — написал один из комментаторов.

Напомним, гренадерская гвардия — элитное армейское подразделение с более чем 350-летней историей, известное своими боевыми навыками и центральной ролью на парадах. Их красная форма и медвежьи шапки уже стали элементом поп-культуры. Их часто можно увидеть охраняющими королевские резиденции.

Этот гренадерский полк был основан в 1656 году в Брюгге, когда он защищал изгнанного тогда Георга II.

Гренадеры участвовали в войне с Наполеоном, в обоих мировых войнах, в военных действиях в Ираке и Афганистане.

[ + – ] Один из последних этапов траурной церемонии

Новобранцы проходят изнурительный 30-недельный курс обучения — на две недели дольше, чем в обычных пехотных подразделениях. Также гренадеры были тесно связаны с покойной королевой: она занимала должность командира роты и каждые десять лет производила личный смотр.

Исторически именно гренадеры всегда несут гроб покойного британского монарха.

Напомним, похороны королевы Елизаветы II посетили монархи с всего мира, с которыми ее связывали родственные связи. Прибыли даже опальный король Испании Хуан Карлос и монархи без престолов.

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