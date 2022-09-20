Корону, скіпетр і державу прикрутили до труни королеви, щоб вони не впали в канаву, як уже бувало раніше

Виявилося, що подібний конфуз уже відбувався на похороні діда королеви Єлизавети.

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Похорон королеви Єлизавети II пройшов бездоганно, у чому могли переконатися глядачі численних онлайн-трансляцій. І тепер з'ясовується, які зусилля було докладено для цього. Наприклад, королівські регалії: корона, скіпетр і держава — були надійно прикручені до труни, щоб не впали у відповідальний момент. Про це пише Daily Mail.

Виявилося, що таке вже відбувалося в минулому. Під час похорону короля Георга V, діда королеви, його корона впала з кришки труни прямо в канаву.

Прямих трансляцій тоді не було, але про інцидент негайно дізналися всі, і його прийняли за погане знамення.

Певною мірою так і сталося. Король Едуард VIII скандально зрікся престолу заради своєї коханої Волліс Сімпсон, але його замінив батько Єлизавети Георг VI, що відкрило їй шлях до престолу.

Отже, всі королівські регалії були надійно закріплені. А в каплиці святого Георгія перед похованням їх прибрав із труни королівський ювелір. Тому що, згідно зі звичаєм, у склеп покійний монарх має потрапити як "проста християнська душа". Потім коштовності повернутися на зберігання в Тауер.

[ + – ] Останній етап траурних заходів

Перед похованням принц Чарльз накрив труну прапором роти королеви гренадерської гвардії.

А лорд-камергер зламав свій службовий жезл і поклав його на труну, що означало відмову королеви від її державної служби після смерті.

Труну, поставлену на катафалк, задрапіровану пурпурним оксамитом, повільно опустили в королівський склеп, коли настоятель Віндзору сказав: "Вирушай у дорогу з цього світу, о християнська душе".

Герольдмейстер виголосив усі титули королеви. А волинник королеви виконав прощальну мелодію, і вона затихала, коли музикант відходив усе далі від зали.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто ніс труну королеви, яка важила понад двісті кілограмів. Дубова труна оббита свинцем.

Також на похороні таки була присутня Меган Маркл, хоча ходили чутки, що на жалобних заходах її не буде.