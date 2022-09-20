Корону, скипетр и державу прикрутили к гробу королевы, чтобы они не упали в канаву, как уже бывало ранее

Оказалось, что подобный конфуз уже происходил на похоронах деда королевы Елизаветы

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Похороны королевы Елизаветы II прошли безупречно, в чем могли удостовериться зрители многочисленных онлайн-трансляций. И теперь выясняется, какие усилия были для этого приложены. Например королевские регалии: корона, скипетр и держава, были надежно прикручены к гробу, чтобы не свалились в ответственный момент. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что подобное уже происходило в прошлом. Так, во время похорон короля Георга V, деда королевы, его корона упала с крышки гроба прямо в канаву.

Прямых трансляций тогда не было, но об инциденте немедленно узнали все и его приняли за дурное предзнаменование.

В какой-то мере так и произошло. Король Эдуард VIII скандально отрекся от престола ради своей возлюбленной Уоллис Симпсон, но его заменил отец Елизаветы Георг VI, что открыло ей путь к престолу.

Так что все королевские регалии были надежно закреплены. А в часовне святого Георгия перед погребением их убрал с гроба королевский ювелир. Потому что, согласно обычаю, в склеп покойный монарх должен попасть, как "простая христианская душа". После драгоценности вернуться на хранение в Тауэр.

[ + – ] Последний этап траурных мероприятий

Перед погребением принц Чарльз накрыл гроб знаменем роты королевы гренадерской гвардии.

А лорд-камергер сломал свой служебный жезл и положил его на гроб, что означало отказ королевы от ее государственной службы после смерти.

Гроб, поставленный на катафалк, задрапированный пурпурным бархатом, медленно опустили в королевский склеп, когда настоятель Виндзора сказал: "Отправляйся в путь из этого мира, о христианская душа".

Герольдмейстер произнес все титулы королевы. А волынщик королевы исполнил прощальную мелодию, и она затихала по мере того, как музыкант отходил все дальше от зала.

Напомним, ранее стало известно, кто нес гроб королевы, который весил более двухсот килограмм. Дубовый гроб обит свинцом.

Также на похоронах все-таки присутствовала Меган Маркл, хотя ходили слухи, что на траурных мероприятиях ее не будет.