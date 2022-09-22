Брошь принцессы Шарлотты когда-то принадлежала ее прапрабабушке (фото)

Ювелирное изделие носила в 1920-х мать покойной королевы Елизаветы II.

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Семилетняя принцесса Шарлотта надела на похороны королевы Елизаветы II особую брошь, которая когда-то принадлежала ее прапрабабушке. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь будущего короля Великобритании прибыла в Вестминстерское аббатство с изящной серебряной подковой, пристегнутой к лацкану ее траурного черного пальто.

Как известно, брошь с особым значением была подарком от королевы-матери, носившей ювелирное изделие в 1920-х.

Теперь королевские поклонники заметили, что она выглядит идентично той, что принадлежала матери королевы Елизаветы II. Считается, что она сама получила ее в подарок от своей свекрови, королевы Марии.

"Разве не здорово знать, как драгоценности передаются из поколения в поколение!" – отметил королевский эксперт.

[ + – ] Брошь принцессы Шарлотты, унаследованная от прапрабабушки

Королева-мать, вышедшая замуж за короля Георга VI, тогда еще герцога Йоркского, в 1923 году, носила брошь на портрете, сделанном в 1929. Деликатное изделие имеет форму подковы и покрыто блестящими драгоценными камнями.

Это особенно уместный выбор, поскольку принцесса Уэльская Кейт Миддлтон раньше рассказывала, как ее дочь унаследовала любовь Ее Величества к лошадям. К тому же это было единственное ювелирное украшение, которое носила семилетняя Шарлотта.

[ + – ] Принцесса Шарлотта на похоронах королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Шарлотта по-особому почтила память покойной прабабушки.

Также Фокус писал о шутке известного телеведущего по поводу слез принцессы Шарлотты на похоронах королевы Елизаветы II.