"Не отвели ее в McDonald's". Известный телеведущий пошутил, почему принцесса Шарлотта начала плакать

Дочь принца Уильяма и принцессы Кейт Миддлтон не сдерживала своих эмоций во время похорон прабабушки.

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Австралийский телеведущий Карл Стефанович пошутил о причине, почему принцесса Шарлотта расплакалась во время похорон королевы Елизаветы II. Об этом пишет Daily Mail.

7-летнюю принцессу Шарлотту сфотографировали во время прощания с британским монархом 19 сентября 2022. Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон не сдерживала своих эмоций и начала плакать.

Несмотря на то, что такое поведение является нормальным на похоронах близкого человека, австралийский журналист Карл Стефанович решил, что принцесса расстроилась, потому что родители не отвели ее в McDonald's.

"В семь лет она могла плакать, потому что родители не отвели ее в McDonald's", — пошутил телеведущий.

[ + – ] Принцесса Шарлотта на похоронах королевы Елизаветы

Вместе с семилетней Шарлоттой был ее брат, принц Джордж. Однако четырехлетнего Луи родители решили не брать вместе с собой в этот трагический день.

[ + – ] Принцесса Шарлотта расплакалась на похоронах королевы Елизаветы

Принцесса Шарлотта – единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Она находится на третьем месте в линии наследования британского престола после отца и дедушки, короля Карла ІІІ.

Напомним, королевская правнучка надела на похороны монарха брошь с особым значением.

Также Фокус писал о том, как четырехлетний принц Луи переносит смерть своей прабабушки.