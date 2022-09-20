"Не відвели її до McDonald's". Відомий телеведучий пожартував, чому принцеса Шарлотта почала плакати

Донька принца Вільяма та принцеси Кейт Міддлтон не стримувала своїх емоцій під час похорону прабабусі.

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Австралійський телеведучий Карл Стефанович пожартував про причину, чому принцеса Шарлотта розплакалася під час похорону королеви Єлизавети ІІ. Про це пише Daily Mail.

7-річну принцесу Шарлотту сфотографували під час прощання з британським монархом 19 вересня 2022. Донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон не стримувала своїх емоцій та почала плакати.

Попри те, що така поведінка є нормальною на похороні близької людини, австралійський журналіст Карл Стефанович вирішив, що принцеса засмутилася, бо батьки не відвели її до McDonald's.

"У сім років вона могла плакати, тому що батьки не відвели її до McDonald's", — пожартував телеведучий.

[ + – ] Принцеса Шарлотта на похороні королеви Єлизавети

Разом із семирічною Шарлоттою був її брат, принц Джордж. Проте чотирирічного Луї батьки вирішили не брати разом із собою у цей трагічний день.

[ + – ] Принцеса Шарлотта розплакалась на похороні королеви Єлизавети

Принцеса Шарлотта — єдина донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Вона перебуває на третьому місці в лінії спадкоємства британського престолу після батька та дідуся, короля Карла ІІІ.

Нагадаємо, королівська правнучка надягнула на похорон монарха брошку з особливим значенням.

Також Фокус писав про те, як чотирирічний принц Луї переносить смерть своєї прабабусі.