Принц Луї важко переносить смерть королеви Єлизавети

Молодшого сина принц та принцеса Уельські на похорон монарха не взяли.

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Молодший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма, принц Луї важко справляється з інформацією про смерть королеви Єлизавети ІІ. Про це пише Page Six.

Королівський правнук часто "ставить питання" про смерть своєї прабабусі, намагаючись зрозуміти це.

"Молодший зараз ставить запитання на кшталт: "Як ти думаєш, ми все ще зможемо грати в ці ігри, коли поїдемо в Балморал [замок у Шотландії] тощо, тому що її там не буде?", — передавала слова сина принцеса Уельська.

Тим часом 9-річний принц Джордж, з іншого боку, "начебто тепер усвідомлює, наскільки важливою була його прабабуся і що відбувається".

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Принц Джордж та принцеса Шарлотта розпочали свій перший рік у школі Lambrook у графстві Беркшир, Англія, на початку вересня 2022 після того, як родина переїхала до Віндзора. Раніше вони відвідували Thomas’s Battersea у Лондоні.

На похороні Єлизавети ІІ молодшого Луї не було, хоча двох старших дітей принц та принцеса Уельські все ж вирішили взяти із собою.

[ + – ] Принц Джордж та принцеса Шарлотта на похороні королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Шарлотта надягнула особливу брошку на прощання зі своєю прабабусею.

Також Фокус писав про реакцію принца Луї на смерть королеви Єлизавети ІІ.