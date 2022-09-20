Принц Луи тяжело переносит смерть королевы Елизаветы

Младшего сына принц и принцесса Уэльские на похороны монарха не взяли.

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Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принц Луи тяжело справляется с информацией о смерти королевы Елизаветы II. Об этом пишет Page Six.

Королевский правнук часто "задает вопрос" о смерти своей прабабушки, пытаясь понять это.

"Младший сейчас задает вопрос типа: "Как ты думаешь, мы все еще сможем играть в эти игры, когда поедем в Балморал [замок в Шотландии] и т.д., потому что ее там не будет?", — передавала слова сына принцесса Уэльская.

Тем временем, 9-летний принц Джордж, с другой стороны, "вроде бы теперь осознает, насколько важна была его прабабушка и что происходит".

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Принц Джордж и принцесса Шарлотта начали свой первый год в школе Lambrook в графстве Беркшир, Англия, в начале сентября 2022 после того, как семья переехала в Виндзор. Ранее они посещали Thomas's Battersea в Лондоне.

На похоронах Елизаветы II младшего Луи не было, хотя двоих старших детей принц и принцесса Уэльские решили взять с собой.

[ + – ] Принц Джордж и принцесса Шарлотта на похоронах королевы Елизаветы Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Шарлотта надела особую брошь на прощание со своей прабабушкой.

Также Фокус писал о реакции принца Луи на смерть королевы Елизаветы II.