Принц Луи тяжело переносит смерть королевы Елизаветы
Младшего сына принц и принцесса Уэльские на похороны монарха не взяли.
Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принц Луи тяжело справляется с информацией о смерти королевы Елизаветы II. Об этом пишет Page Six.
Королевский правнук часто "задает вопрос" о смерти своей прабабушки, пытаясь понять это.
"Младший сейчас задает вопрос типа: "Как ты думаешь, мы все еще сможем играть в эти игры, когда поедем в Балморал [замок в Шотландии] и т.д., потому что ее там не будет?", — передавала слова сына принцесса Уэльская.
Тем временем, 9-летний принц Джордж, с другой стороны, "вроде бы теперь осознает, насколько важна была его прабабушка и что происходит".
Принц Джордж и принцесса Шарлотта начали свой первый год в школе Lambrook в графстве Беркшир, Англия, в начале сентября 2022 после того, как семья переехала в Виндзор. Ранее они посещали Thomas's Battersea в Лондоне.
На похоронах Елизаветы II младшего Луи не было, хотя двоих старших детей принц и принцесса Уэльские решили взять с собой.
Напомним, принцесса Шарлотта надела особую брошь на прощание со своей прабабушкой.
Также Фокус писал о реакции принца Луи на смерть королевы Елизаветы II.