Кейт Миддлтон рассказала о реакции принца Луи на смерть королевы Елизаветы

Принцесса Уэльская встретилась с подданными, которые пришли выразить скорбь по покойной королеве.

Кейт Миддлтон рассказала о реакции своего младшего сына на известие о смерти королевы Елизаветы. Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Уэльская посетила вместе со своим мужем, принцем Уильямом и его братом Гарри с супругой Меган Маркл Виндзорский дворец, где собрались тысячи лондонцев оплакивать своего монарха. Общаясь с подданными, Кейт Миддлтон со слезами на глазах рассказала о том, как 4-летний принц Луи отреагировал на смерть своей прабабушки.

"Он сказал, что по крайней мере бабушка сейчас с прадедушкой", — призналась принцесса Уэльская.

Принц Филипп на 100-м году жизни скончался в апреле 2021 года.

[ + – ] Принц Луи Фото: Twitter KensingtonRoyal

Сама Кейт Миддлтон не успела попрощаться с королевой Елизаветой, на момент ухудшения здоровья находившейся в замке Балморал, Шотландия. В то время жена принца Уильяма находилась в Лондоне, поскольку за день до трагического дня их дети впервые после летних каникул пошли в школу.

Лишь 10 сентября 2022 принц Уильям, принцесса Кэтрин, герцог Сассекский Гарри и Меган Маркл объединились, чтобы воздать честь умершей королеве Елизавете у стен Виндзорского замка.

"Королеве это понравилось бы. Я просто надеюсь, что в будущем они останутся такими же, и братья соберутся вместе, и их семьи", — описывают редкий выход братьев вместе королевские эксперты.

[ + – ] Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл приехали в Виндзорский замок

8 сентября 2022 королева Великобритании Елизавета на 97-м году ушла из жизни в шотландском замке. К власти пришел старший сын монарха Чарльз.

Напомним, почему Кейт Миддлтон не присоединилась к королевской семье в Балморале.

Также Фокус писал о ярком появлении принца Луи на Платиновом юбилее королевы Елизаветы в июне 2022.