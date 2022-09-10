Стало известно, почему Кейт Миддлтон не приехала попрощаться с королевой Елизаветой
После тревожных известий об ухудшении здоровья британского монарха в Шотландию начали съезжаться практически все члены королевской семьи.
Стало известно, почему герцогиня Корнуолльская и Кембриджская Кейт Миддлтон не приехала попрощаться с королевой Елизаветой. Об этом пишет Elle.
Как известно, супруга принца Уильяма осталась в Виндзоре, поскольку за день до смерти британского монарха дети герцогских супругов пошли в школу после летних каникул. Поэтому Кейт Миддлтон была вынуждена быть в тот момент с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Однако, по другой версии, королевские эксперты отмечают, что жена королевского внука не приехала в Шотландию, ведь она не является близкой родственницей монарха. Несмотря на это, королева-консорт и жена короля Карла Третьего Камилла Паркер-Боулз была вместе с королевской семьей в этот момент.
8 сентября 2022 в замке Балморал, Шотландия ушла из жизни 96-летняя королева Великобритании Елизавета Вторая. Скорбь по поводу потери британского монарха уже выразили популярные бренды и самые влиятельные мировые политики.
В апреле 2021 умер муж королевы, принц Филипп. Он не дожил несколько месяцев до своего 100-летнего юбилея.
Напомним, Меган Маркл также не приехала в Балморал после тревожных известий о здоровье королевы Елизаветы.
Также Фокус подробно писал о новом короле Великобритании и его предшественниках.