Стало відомо, чому Кейт Міддлтон не приїхала попрощатися з королевою Єлизаветою

Після тривожних звісток про погіршення здоров'я британського монарха до Шотландії почали з'їжджатися практично всі члени королівської родини.

Стало відомо, чому герцогиня Корнуольська та Кембриджська Кейт Міддлтон не приїхала попрощатися з королевою Єлизаветою. Про це пише Elle.

Як відомо, дружина принца Вільяма залишилася у Віндзорі, оскільки за день до смерті британського монарха діти герцогського подружжя пішли до школи після літніх канікул. Тому Кейт Міддлтон була змушена бути в той момент з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Проте, за іншою версією, королівські експерти зазначають, що дружина королівського онука не приїхала у Шотландію, адже не є близькою родичкою монарха. Попри це, королева-консорт та дружина короля Карла Третього Камілла Паркер-Боулз була разом з королівською родиною в цей момент.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям відвели дітей до школи Фото: Getty Images

8 вересня 2022 у замку Балморал пішла з життя 96-річна королева Великобританії Єлизавета Друга. Скорботу з приводу втрати британського монарха уже висловили популярні бренди та найвпливовіші світові політики.

[ + – ] Королева Єлизавета Фото: Royal Air Force/Twitter

У квітні 2021 помер чоловік королеви, принц Філіп. Він не дожив кількох місяців до свого 100-річного ювілею.

Нагадаємо, Меган Маркл також не приїхала до Балморалу після тривожних звісток про здоров'я королеви Єлизавети.

Також Фокус детально писав про нового короля Великобританії та його попередників.