Чому Меган Маркл не приїхала попрощатися з королевою Єлизаветою

У квітні 2021 герцогиня Сассекська також не приїхала на прощання з покійним принцом Філіпом.

Стало відомо, чому Меган Маркл не приїхала до Балморалу, коли весь світ активно слідкував за новинами про погіршення здоров'я королеви Великобританії Єлизавети Другої. Про це пише Elle.

8 вересня 2022 після тривожних звісток про погіршення самопочуття британського монарха практично вся королівська родина відправилася до Балморалу, Шотландія, де перебувала королева Єлизавета. Проте Меган Маркл не поспішала скласти компанію своєму чоловікові, принцу Гаррі.

Як повідомляється, герцоги Сассекські одразу після новин відправилася з Німеччини до Британії, проте дружина королівського онука вирішила залишитися у Лондоні. До Абердина герцог прибув сам.

Однією з причин журналісти BBC вважають те, що інші члени королівської родини не бажають, аби Меган Маркл була присутньою на церемонії прощання з королевою Єлизаветою після її скандальних висловлювань.

"Якщо говорити про це зовсім відверто, навряд чи в Балморалі хоч хтось хотів побачити Меган", — розповідають джерела, близькі до королівської родини.

[ + – ] Королева Єлизавета, Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Проте Entertainment Tonight повідомляє, що королівська родина хотіла побачити принца Гаррі, проте Меган Маркл навіть не запросили.

"Меган, герцогиня Сассекська, ми розуміємо, не була запрошена приєднатися до родини", — передає видання слова королівського експерта.

Зокрема у квітні 2021 Меган Маркл пропустила прощання з чоловіком королеви Єлизавети, принцом Філіпом, оскільки тоді герцогиня була вагітна донькою Лілібет.

[ + – ] Меган Маркл та королева Єлизавета Фото: Getty Images

Нагадаємо, на 97-му році життя померла королева Великобританії Єлизавета Друга.

Також Фокус писав про зворушливе прощання ведмедика Паддінгтона з 96-річною королевою Єлизаветою.