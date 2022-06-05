Королева Єлизавета запросила на чай ведмедика Паддінгтона (відео)

96-річний монарх показала, які смаколики носить у своїй сумочці.

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Королева Великобританії Єлизавета Друга, яка цьогоріч святкує свій Платиновий ювілей на престолі, запросила на чаювання відомого мультяшного персонажа — ведмедика Паддінгтона. Фото та відео поширюють офіційні сторінки британських роялів.

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96-річну королеву Єлизавету прийшов привітати із Платиновим ювілеєм сам ведмедик Паддінгтон — улюбленець дітей з усього світу.

У той час, як за вікном відбувається парад на честь ювілею правління Єлизавети Другої, вона разом із Паддінгтоном попиває чай з мармеладними сендвічами.

[ + – ] Королева Єлизавета та ведмежа Паддінгтон

"Мармеладний сендвіч, Ваша Величність? Королева і Ведмідь Паддінгтон влаштовують платинову вечірку в палаці", — підписали зображення монарха з ведмедиком на Instagram-сторінці королівського двору.

Малюк Паддінгтон запропонував ювілярці з'їсти знаменитий мармеладний сендвіч, який він зберігає у своєму капелюсі, на що Її Величність відкрила свою сумочку та показала, що завжди носить із собою солодощі.

[ + – ] Незвичайне чаювання у Букінгемському палаці

Ведмежа Паддінгтон — символ англійської літератури. Він настільки сподобався британцям, що кіоски із сувенірною продукцією з його зображенням є по всій країні.

Нагадаємо, королева Єлизавета святкує 70-річчя свого перебування на престолі. Святкові заходи розписані на кілька днів. А на одне зі святкувань ювілярка прийшла в унікальній брошці.

Також Фокус писав про сукню Єлизавети Другої для коронації 70 років тому. Вона усипана тисячами діамантів.