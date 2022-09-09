Любимец британцев опубликовал прощальные слова в социальных сетях.

Медвежонок Паддингтон попрощался с Елизаветой II в своем Twitter словами: " "Спасибо, мэм, за все".

В июне 2022 года Паддингтон был гостем королевы в Букингемском дворце. Видео с любимцем британцев было создано по случаю Платинового юбиля пребывания Елизаветы на престоле. Тогда Ее Величество лично пригласила на чаепитие известного мультяшного персонажа. Фото и видео публиковали официальные страницы британских роялов.

По замыслу создателей ролика, 96-летнюю королеву Елизавету поздравлял с Платиновым юбилеем мишка Паддингтон — любимец детей Великобритании и всего мира.

По сюжету видео-поздравления, королева пила чай с мармеладом и сендвичами в обществе медвежонка, во время того, как за окном проходил парад в честь юбилея правления Елизаветы II.

[ + – ] Королева Елизавета и медвежонок Паддингтон

"Мармеладный сэндвич, Ваше Величество? Королева и Медвежонок Паддингтон устраивают платиновую вечеринку во дворце", — подписали изображение монарха с мишкой на Instagram-странице королевского двора.

В день смерти королевы Великобритании, 8 сентября 2022 года, Паддингтон опубликовал в своем Twitter прощальные слова, адресованные Елизавете: "Спасибо, мэм, за все"

Медвежонок Паддингтон – символ английской литературы. Он так нравится британцам, что киоски с сувенирной продукцией с его изображением есть по всей стране.

Также Фокус писал о платье Елизаветы Второй для коронации 70 лет назад. Оно усыпано тысячами бриллиантов.