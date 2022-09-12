Кейт Міддлтон розповіла про реакцію принца Луї на смерть королеви Єлизавети

Принцеса Уельська зустрілася з підданими, котрі прийшли висловили жалобу за покійною королевою.

Кейт Міддлтон розповіла про реакцію свого молодшого сина на звістку про смерть королеви Єлизавети. Про це пише Daily Mail.

Принцеса Уельська відвідала разом зі своїм чоловіком, принцом Вільямом та його братом Гаррі з дружиною Меган Маркл Віндзорський палац, де зібралися тисячі лондонців оплакувати свого монарха. Спілкуючись зі своїми підданими, Кейт Міддлтон зі сльозами на очах розповіла про те, як 4-річний принц Луї відреагував на смерть своєї прабабусі.

"Він сказав, що принаймні бабуся зараз із прадідусем", — зізналася принцеса Уельська.

Принц Філіп на 100-му році життя помер у квітні 2021.

[ + – ] Принц Луї Фото: Twitter KensingtonRoyal

Сама Кейт Міддлтон не встигла попрощатися з королевою Єлизаветою, яка на момент погіршення здоров'я перебувала у замку Балморал, Шотландія. У той час дружина принца Вільяма перебувала у Лондоні, оскільки за день до трагічного дня їхні діти вперше після літніх канікул пішли до школи.

Лише 10 вересня 2022 принц Вільям, принцеса Кетрін, герцог Сассекський Гаррі та Меган Маркл об'єдналися, аби віддати шану померлій королеві Єлизаветі біля стін Віндзорського замку.

"Королеві це сподобалося б. Я просто сподіваюся, що в майбутньому вони залишаться такими самими, і брати зберуться разом, та їхні сім'ї", — описують рідкісний вихід братів разом королівські експерти.

[ + – ] Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі та Меган Маркл приїхали до Віндзорського замку

8 вересня 2022 королева Великобританії Єлизавета на 97-му році пішла з життя в шотландському замку. До влади прийшов старший син монарха Чарльз.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон не приєдналася до королівської родини в Балморалі.

Також Фокус писав про яскраву появу принца Луї на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети у червні 2022.