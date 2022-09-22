Брошка принцеси Шарлотти колись належала її прапрабабусі (фото)

Ювелірний виріб носила у 1920-х мати покійної королеви Єлизавети ІІ.

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Семирічна принцеса Шарлотта надягнула на похорон королеви Єлизавети ІІ особливу брошку, яка колись належала її прапрабабусі. Про це пише Daily Mail.

Донька майбутнього короля Великобританії прибула до Вестмінстерського абатства з витонченою срібною підковою, пришпиленою до лацкану її жалобного чорного пальта.

Як відомо, брошка з особливим значенням була подарунком від королеви-матері, яка носила ювелірний виріб у 1920-х.

Тепер королівські шанувальники помітили, що вона виглядає ідентично тому, що належала матері королеви Єлизавети ІІ. Вважається, що вона сама отримала її в подарунок від своєї свекрухи, королеви Марії.

"Хіба не чудово знати, як коштовності передаються з покоління в покоління!" — зазначив королівський експерт.

[ + – ] Брошка принцеси Шарлотти, успадкована від прапрабабусі

Королева-мати, яка вийшла заміж за короля Георга VI, тодішнього герцога Йоркського, у 1923 році, носила брошку на портреті, зробленому в 1929 році. Делікатний виріб має форму підкови та вкритий блискучими дорогоцінними каменями.

Це особливо доречний вибір, оскільки принцеса Уельська Кейт Міддлтон раніше розповідала, як її дочка успадкувала любов Її Величності до коней. До того ж, це була єдина ювелірна прикраса, яку носила семирічна Шарлотта.

[ + – ] Принцеса Шарлотта на похороні королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Шарлотта по-особливому вшанувала пам'ять покійної прабабусі.

Також Фокус писав про жарт відомого телеведучого щодо сліз принцеси Шарлотти на похороні королеви Єлизавети ІІ.