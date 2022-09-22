Принцеса Шарлотта та принц Гаррі посміхнулися одне одному під час похорону королеви (відео)

Зворушливий момент активно обговорюють у мережі.

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Принц Гаррі та принцеса Шарлотта під час похорону королеви Єлизавети ІІ посміхнулися одне одному. Про це пише Page Six.

Герцог Сассекський та його племінниця, семирічна принцеса Шарлотта, були помічені під час похорону королеви Єлизавети II 19 вересня 2022. Вони сиділи пліч-о-пліч, коли донька принца Вільяма потягнулася, щоб поправити свій чорний жалобний капелюх.

Згодом принцеса Шарлотта поглянула на 38-річного принца Гаррі, який зустрівся з нею поглядом. Вони посміхнулися одне одному, перш ніж вона повернулася обличчям вперед.

У той час як деякі користувачі соціальних мереж коментували великий простір між Гаррі та Шарлоттою, коли вона щільніше пригорталася до своєї мами Кейт Міддлтон, інші були зворушені їхньою взаємодією та посмішкою одне одному.

"Мені здавалося, що я просто помітив невелику взаємодію між Гаррі та Шарлоттою. Сподіваюся, хтось зніме це на камеру", — написав один з користувачів соцмереж.

[ + – ] Принцеса Шарлотта принц Гаррі під час похорону королеви Єлизавети ІІ

Інший користувач Twitter назвав цей момент "прекрасним", додавши: "Він змушував її посміхатися, коли їй було сумно, а вона змушувала його посміхатися, коли він був явно засмучений".

Нагадаємо, під час похорону британського монарха звучав київський кондак, який переплутали з російським.

Також Фокус писав про особливу брошку принцеси Шарлотти, яку вона успадкувала від своєї прапрабабусі.