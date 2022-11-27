Принцеса Шарлотта отримає особливий королівський титул

Донька принца та принцеси Уельських наразі третя в черзі на британський престол.

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7-річна принцеса Шарлотта може отримати особливий королівський статус після смерті своєї прабабусі Єлизавети ІІ. Про це пише Daily Mail.

Новоспечений король Великобританії Карл ІІІ приберіг титул герцогині Единбурзької для онуки. Такий подарунок дідуся стане вшануванням пам'яті покійної Єлизавети ІІ, яка носила цей титул до 1952 року, поки не почала правити королівством.

"Ведуться обговорення, але сприятливий результат для короля полягає в тому, що цей титул має дістатися принцесі Шарлотті…Це був би придатний спосіб вшанувати пам'ять королеви, яка, звичайно ж, носила титул герцогині Единбурзької, і спосіб для його величності вшанувати лінію спадкування", — розповідає інсайдер західного таблоїду.

[ + – ] Принц Джордж та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Зокрема джерело зазначило, що персона принцеси Шарлотти є особливо важливою, адже вона є першою жінкою в королівській родині, чиє місце в лінії спадкоємства буде вище за її брата.

"Тому це конституційно важливо, тому що цілком можливо, що вона зійде на трон, якщо, приміром, у принца Джорджа не буде дітей", — додає інсайдер.

Зазначимо, що принцеса Шарлотта наразі третя в черзі на британський престол після батька, принца Вільяма, та старшого брата, принца Джорджа.

[ + – ] Принцеса Шарлотта Фото: dukeandduchessofcambridge

Нагадаємо, принцеса Шарлотта та принц Гаррі посміхнулися одне одного під час похорону Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про особливу брошку принцеси Шарлотти, яку вона надягла на похорон своєї прабабусі.