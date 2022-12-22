Кейт Міддлтон посадила дерево на честь покійної королеви Єлизавети ІІ (фото)
Дружина принца Вільяма запровадила традиційний концерт Together at Christmas.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон посадила дерево на честь покійної королеви Єлизавети ІІ. Про це пише Daily Mail.
Дружина принца Вільяма запровадила традиційний концерт Together at Christmas, а тепер у межах ініціативи Queen’s Green Canopy взяла участь у посадці дерев у дворі Вестмінстерського абатства.
Особливо цінним є те, що мама трьох власноруч посадила деревце на шану Її Величності Єлизавети II, яка померла у вересні 2022.
Після смерті 96-річного британського монарха принц Вільям та Кейт Міддлтон отримали нові королівські титули та значні статки. Після цього, як повідомляли королівські інсайдери, подружжя задумалося про четверту дитину.
Згодом преса повідомляла про те, що принцеса Уельська вагітна і вони з принцом Вільямом навіть встигли розповісти радісну новину королеві Єлизаветі ІІ. Втім, офіційно майбутнє поповнення в родині пара не підтвердила.
Наразі син британського короля та його дружина виховують трьох дітей — принца Джорджа, принца Луї та принцесу Шарлотту.
Нагадаємо, принцеса Уельська отримала новий титул від короля Карла ІІІ.
Також Фокус писав про особливий різдвяний подарунок для Кейт Міддлтон від принца Вільяма.