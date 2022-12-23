Кейт Міддлтон почувається "зрадженою" через серіал принца Гаррі та Меган Маркл

Тим часом принц Вільям зазначав, що ніколи не дивитиметься картину брата та його дружини.

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Кейт Міддлтон почувається "зрадженою" після виходу документального серіалу принца Гаррі та Меган Маркл. Про це пише Page Six.

Інсайдери повідомляють, що картина від Netflix "Гаррі та Меган" дуже засмутила принцесу Уельську.

"Кейт почувається скривдженою та зрадженою через те, що Гаррі теж зробив би це з нею, особливо через те, що вони були колись настільки близькими", — зазначило джерело.

Що стосується реакції принца Вільяма на серіал із шести епізодів, видання повідомило, що принц Уельський "не планує висувати свою точку зору або відкрито мстити".

Інсайдер додав: "Він зберігає гідність і продовжує роботу".

[ + – ] Принц Гаррі, Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Зокрема джерела раніше повідомляли, що принц та принцеса Уельські не збираються дивитися скандальний серіал герцогів Сассекських.

"Помічники Вільяма та Кейт поінформували їх про шоу, але не очікуйте, що пара сяде у своєму котеджі з мискою попкорну, щоб налаштуватися на себе", — зазначив інсайдер.

38-річний принц Гаррі та 41-річна Меган Маркл неодноразово говорили про принца та принцесу Уельських протягом усього документального проєкту.

[ + – ] Принц Гаррі, Кейт Міддлтон, Меган Маркл та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Уельська посадила дерево на честь покійної королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про особливий різдвяний подарунок Кейт Міддлтон від її чоловіка.