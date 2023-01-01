Принц Гаррі вирішив остаточно розірвати зв'язки з братом: до чого тут Кейт Міддлтон

Мемуари Гаррі містять моменти, про які принц Вільям не хотів би поширюватися. Ба більше, вони зачіпають і принцесу Уельську, що спадкоємець престолу навряд чи зможе пробачити своєму братові.

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Після виходу мемуарів принца Гаррі під назвою "Запасний" (Spare), запланованого на 10 січня, він ніколи більше не помириться зі своїм братом Вільямом, пише Sunday Times із посиланням на свої джерела.

За словами інсайдера, у своїй книзі герцог Сассекський відверто "відпускає короля Чарльза легко, але жорстко ставиться до Вільяма" і навіть зачіпає Кейт.

"Загалом, я думаю, що книга буде гіршою для них, ніж цього очікує королівська родина. Все оголено. Чарльз виходить з цього краще, ніж він очікував, але це важко для Вільяма, зокрема, і навіть Кейт отримує щось на зразок залпу. Є ці найдрібніші подробиці й опис бійки між братами. Я особисто не розумію, як Гаррі та Вільям зможуть помиритися після цього", – зазначило джерело, знайоме з текстом.

Мемуари Гаррі були написані у співавторстві з Дж. Р. Мерінгером, журналістом, лауреатом Пулітцерівської премії, який написав біографію зірки американського тенісу Андре Агассі. Принц особисто запише аудіоверсію книги та пожертвує частину доходів від роботи на благодійність.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

Одкровення Гаррі виходять лише через кілька тижнів після трансляції серіалу Netflix "Гаррі та Меган", у шести серіях якого було чимало посилань до королівської родини та скарг Сассексів на нерозуміння їх при дворі, відсутність допомоги тощо. Букінгемський палац не став коментувати зізнання пари, вважаючи за краще зберегти мовчання, проте король Карл III не запросив молодшого сина та його дружину на сімейну різдвяну вечерю. Щоправда, Його Величність дав зрозуміти, що не проти бачити Гаррі та Меган на своїй коронації наступного року.

"Запасний" – перша з чотирьох книг, контракт на які у 2021 році пара підписала з видавництвом Penguin Random House, отримавши аванс 20 мільйонів доларів. Герцог Сассекський збирається розпочати рекламну кампанію 8 грудня з інтерв'ю для флагманського американського шоу "60 хвилин". Він також дасть інтерв'ю Тому Бредбі з ITV у Великій Британії.

За чутками, Меган Маркл теж думає написати свою версію спогадів про життя в королівській родині та "не залишити каменя на камені".

"Чесно кажучи, мене здивувало б, якби Меган не опублікувала свою власну історію. "Запасний" — це очевидно шанс принца Гаррі розповісти про себе, але її шанс не менш переконливий. Я маю на увазі, скільки акторок виходять заміж за принца? Якщо вона має політичні амбіції, це мало б ще більший сенс", – заявив інсайдер, зазначивши, що президенти Білл Клінтон, Барак Обама та Дональд Трамп написали книги, в яких виклали свої переконання, перш ніж оголосити про претензії на Білий дім.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон почувається зрадженою та ображеною після виходу серіалу "Гаррі та Меган", а принца Гаррі викрили на брехні про його покійну бабусю-королеву.