Принца Гаррі знову викрили в брехні про королівську родину

Принц Гаррі заявив, що його батько та брат не готові до примирення з ним.

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Принц Гаррі, який зайнятий зараз у промо-турі своєї книги "Запасний", активно роздає інтерв'ю, розкриваючи дедалі більше секретів королівської родини. Проте що різкіші заяви герцога Сассекського, то активніше реагують на них журналісти й експерти, які висвітлюють життя королівських осіб. Зокрема, вони розкритикували Гаррі за його слова про те, що потенційне возз'єднання з його родиною за океаном не передбачається, оскільки його батько та брат "абсолютно не готові до примирення", повідомляє Mirror.

Однак інсайдери з Букінгемського палацу назвали ці слова нісенітницею та заявили, що Гаррі та його дружина Меган отримали відкрите запрошення приєднатися до решти сім'ї на Різдво, незважаючи на вихід скандального серіалу "Гаррі та Меган".

"Необхідна певна сміливість, щоб сказати, що коли його батько запросив його залишитися у своєму будинку, коли він був у Великій Британії, запросив його провести Різдво з рештою родини та продовжував робити публічні заяви на підтримку. Король був засмучений тим, що в нього не було можливості проводити час зі своїми онуками. Він завжди залишав двері відчиненими для свого сина та продовжуватиме це робити", — повідомило джерело.

Деякі королівські експерти висловили припущення, що й без того напружені стосунки між Гаррі та рештою його родини можуть стати ще більш зіпсованими після публікації його мемуарів. Інсайдери побоюються, що герцог Сассекський і його брат Вільям, принц Уельський, "ніколи не помиряться" після того, як книга "Запасний" надійде в продаж, оскільки там будуть уїдливі нападки на нього та його дружину Кейт:

"Загалом, я думаю, що книга буде гіршою для них, ніж чекає королівська родина. Все оголено. Чарльз виходить із цього краще, ніж він очікував, але це важко для Вільяма, зокрема, і навіть Кейт отримає щось на кшталт залпу. Є ці найдрібніші подробиці й опис бійки між братами. Я особисто не розумію, як Гаррі та Вільям зможуть помиритися після цього”.

Мемуари були написані принцом Гаррі у співавторстві з Дж. Р. Мерінгер, а частину доходів герцог пожертвував на благодійність.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон почувається зрадженою через мемуари принца Гаррі.