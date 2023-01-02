Покатал на машине Бонда. Принц Уильям сделал Кейт Миддлтон тайный подарок

Принц Уильям взял на тест-драйв автомобиль Aston Martin и устроил тайное свидание для Кейт.

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Оказалось, что принц Уильям устроил Кейт Миддлтон свидание в стиле Джеймса Бонда. Он взял напрокат шикарный Aston Martin, который является официальной любимой маркой автомобилей суперагента Джеймса Бонда, и с ветерком прокатил свою принцессу по окрестностям Норфолка. Об этом сообщает The Sun.

Новенький Aston Martin DBX707 был изготовлен на заводе в Южном Уэльсе, в открытии которого четыре года назад принимал участие будущий король Великобритании Карл III. Завод обеспечил работой более тысячи местных жителей.

[ + – ] Новенький Aston Martin DBX707 Фото: Aston Martin

Это самый быстрый внедорожник в мире и первый серийный автомобиль валлийского производства за более чем 50 лет. Стоит шикарный Aston Martin около 189 тысяч фунтов стерлингов. Он может разогнаться до 193 миль в час (310 км/ч), но маловероятно, что принц ездил по проселочным дорогам настолько быстро.

Принцу Aston Martin доставили в обстановке строжайшей секретности, чтобы не испортить сюрприз. Но таблоиды все равно узнали подробности: Уильям и Кейт Миддлтон катались на авто только на прошедших выходных. И ничего экстраординарного, как агент 007, принц на машине не делал. Он вернул его в целости и сохранности.

Не исключено, что на оригинальное свидание Уильяма вдохновили слова продюсера Барбары Брокколи, которая восхитилась стильным образом принца во время церемонии вручения премии Earthshot Prize в США.

[ + – ] Принц Уильям на церемонии Earthshot Prize в США Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Барбара пошутила, что принц Уильям мог бы заменить Дэниэла Крейга в роли Джеймса Бонда.

Но Уильям всегда любил Aston Martin. В день своей свадьбы в 2011 году он вместе с Кейт покинул Букингемский дворец на винтажном автомобиле этого бренда, украшенном инициалами пары и воздушными шариками в цветах британского флага.

Во фильмах про агента 007 Джеймс Бонд управлял четырьмя разными автомобилями Aston Martin, но DBX707 еще не появлялся ни в одном из фильмов.

Напомним, в Великобритании на аукционе Christie’s продали Aston Martin DB5 Джеймса Бонда. За автомобиль из фильма "Не время умирать" отдали 2,9 миллионов фунтов стерлингов — больше, чем предполагалось изначально. Машину использовали каскадеры, и она была специально построена для трюков, так что ездить на ней по дорогам общего пользования запрещено.