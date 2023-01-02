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Стиль жизни

Покатал на машине Бонда. Принц Уильям сделал Кейт Миддлтон тайный подарок

Принц Уильям, вручение премии, джеймс бонд, машина бонда, романтическое свидание, Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images | Принц Уильям и Кейт Миддлтон на церемонии Earthshot Prize в США

Принц Уильям взял на тест-драйв автомобиль Aston Martin и устроил тайное свидание для Кейт.

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Оказалось, что принц Уильям устроил Кейт Миддлтон свидание в стиле Джеймса Бонда. Он взял напрокат шикарный Aston Martin, который является официальной любимой маркой автомобилей суперагента Джеймса Бонда, и с ветерком прокатил свою принцессу по окрестностям Норфолка. Об этом сообщает The Sun.

Новенький Aston Martin DBX707 был изготовлен на заводе в Южном Уэльсе, в открытии которого четыре года назад принимал участие будущий король Великобритании Карл III. Завод обеспечил работой более тысячи местных жителей.

Новенький Aston Martin DBX707, Aston Martin DBX707 Fullscreen
Новенький Aston Martin DBX707
Фото: Aston Martin

Это самый быстрый внедорожник в мире и первый серийный автомобиль валлийского производства за более чем 50 лет. Стоит шикарный Aston Martin около 189 тысяч фунтов стерлингов. Он может разогнаться до 193 миль в час (310 км/ч), но маловероятно, что принц ездил по проселочным дорогам настолько быстро.

Принцу Aston Martin доставили в обстановке строжайшей секретности, чтобы не испортить сюрприз. Но таблоиды все равно узнали подробности: Уильям и Кейт Миддлтон катались на авто только на прошедших выходных. И ничего экстраординарного, как агент 007, принц на машине не делал. Он вернул его в целости и сохранности.

Не исключено, что на оригинальное свидание Уильяма вдохновили слова продюсера Барбары Брокколи, которая восхитилась стильным образом принца во время церемонии вручения премии Earthshot Prize в США.

Принц Уильям, вручение премии, джеймс бонд, машина бонда, романтическое свидание, Кейт Миддлтон Fullscreen
Принц Уильям на церемонии Earthshot Prize в США
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Барбара пошутила, что принц Уильям мог бы заменить Дэниэла Крейга в роли Джеймса Бонда.

Но Уильям всегда любил Aston Martin. В день своей свадьбы в 2011 году он вместе с Кейт покинул Букингемский дворец на винтажном автомобиле этого бренда, украшенном инициалами пары и воздушными шариками в цветах британского флага.

Во фильмах про агента 007 Джеймс Бонд управлял четырьмя разными автомобилями Aston Martin, но DBX707 еще не появлялся ни в одном из фильмов.

Напомним, в Великобритании на аукционе Christie’s продали Aston Martin DB5 Джеймса Бонда. За автомобиль из фильма "Не время умирать" отдали 2,9 миллионов фунтов стерлингов — больше, чем предполагалось изначально. Машину использовали каскадеры, и она была специально построена для трюков, так что ездить на ней по дорогам общего пользования запрещено.