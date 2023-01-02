Покатав на машині Бонда. Принц Вільям зробив Кейт Міддлтон таємний подарунок

Принц Вільям взяв на тест-драйв автомобіль Aston Martin і влаштував таємне побачення для Кейт.

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Виявилося, що принц Вільям влаштував побачення в стилі Джеймса Бонда для Кейт Міддлтон. Він узяв напрокат шикарний Aston Martin, який є офіційною улюбленою маркою автомобілів суперагента Джеймса Бонда, і з вітерцем покатав свою принцесу околицями Норфолка. Про це повідомляє The Sun.

Новий Aston Martin DBX707 був виготовлений на заводі в Південному Уельсі, у відкритті якого чотири роки тому брав участь майбутній король Великобританії Карл III. Завод забезпечив роботою понад тисячу місцевих мешканців.

[ + – ] Новий Aston Martin DBX707 Фото: Aston Martin

Це найшвидший позашляховик у світі й перший серійний автомобіль валлійського виробництва за більш ніж 50 років. Коштує розкішний Aston Martin близько 189 тисяч фунтів стерлінгів. Він може розігнатися до 193 миль на годину (310 км/год), але малоймовірно, що принц їздив путівцями настільки швидко.

Принцу Aston Martin доставили в обстановці найсуворішої таємності, щоб не зіпсувати сюрприз. Але таблоїди все одно дізналися про подробиці: Вільям і Кейт Міддлтон каталися на авто тільки минулими вихідними. І нічого екстраординарного, як агент 007, принц на машині не робив. Він повернув її в цілості й безпеці.

Не виключено, що на оригінальне побачення Вільяма надихнули слова продюсерки Барбари Брокколі, яка захопилася принцом під час церемонії вручення премії Earthshot Prize у США.

[ + – ] Принц Вільям на церемонії Earthshot Prize у США Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Барбара пожартувала, що принц Вільям міг би замінити Денієла Крейґа в ролі Джеймса Бонда.

Але Вільям завжди любив Aston Martin. У день свого весілля у 2011 році він разом із Кейт залишив Букінгемський палац на вінтажному автомобілі цього бренду, прикрашеному ініціалами пари та повітряними кульками в кольорах британського прапора.

У фільмах для агента 007 Джеймс Бонд керував чотирма різними автомобілями Aston Martin, але DBX707 ще не з'являвся в жодному з фільмів.

Нагадаємо, у Великій Британії на аукціоні Christie's продали Aston Martin DB5 Джеймса Бонда. За автомобіль із фільму "Не час помирати" віддали 2,9 мільйона фунтів стерлінгів — більше, ніж передбачалося спочатку. Машину використовували каскадери, і вона була спеціально побудована для трюків, тому їздити на ній дорогами загального користування заборонено.