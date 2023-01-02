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Стиль життя

Покатав на машині Бонда. Принц Вільям зробив Кейт Міддлтон таємний подарунок

Принц Вільям, вручення премії, джеймс бонд, машина бонда, романтичне побачення, Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images | Принц Вільям і Кейт Міддлтон на церемонії Earthshot Prize у США

Принц Вільям взяв на тест-драйв автомобіль Aston Martin і влаштував таємне побачення для Кейт.

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Виявилося, що принц Вільям влаштував побачення в стилі Джеймса Бонда для Кейт Міддлтон. Він узяв напрокат шикарний Aston Martin, який є офіційною улюбленою маркою автомобілів суперагента Джеймса Бонда, і з вітерцем покатав свою принцесу околицями Норфолка. Про це повідомляє The Sun.

Новий Aston Martin DBX707 був виготовлений на заводі в Південному Уельсі, у відкритті якого чотири роки тому брав участь майбутній король Великобританії Карл III. Завод забезпечив роботою понад тисячу місцевих мешканців.

Новий Aston Martin DBX707, Aston Martin DBX707 Fullscreen
Новий Aston Martin DBX707
Фото: Aston Martin

Це найшвидший позашляховик у світі й перший серійний автомобіль валлійського виробництва за більш ніж 50 років. Коштує розкішний Aston Martin близько 189 тисяч фунтів стерлінгів. Він може розігнатися до 193 миль на годину (310 км/год), але малоймовірно, що принц їздив путівцями настільки швидко.

Принцу Aston Martin доставили в обстановці найсуворішої таємності, щоб не зіпсувати сюрприз. Але таблоїди все одно дізналися про подробиці: Вільям і Кейт Міддлтон каталися на авто тільки минулими вихідними. І нічого екстраординарного, як агент 007, принц на машині не робив. Він повернув її в цілості й безпеці.

Не виключено, що на оригінальне побачення Вільяма надихнули слова продюсерки Барбари Брокколі, яка захопилася принцом під час церемонії вручення премії Earthshot Prize у США.

Принц Вільям, вручення премії, джеймс бонд, машина бонда, романтичне побачення, Кейт Міддлтон Fullscreen
Принц Вільям на церемонії Earthshot Prize у США
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Барбара пожартувала, що принц Вільям міг би замінити Денієла Крейґа в ролі Джеймса Бонда.

Але Вільям завжди любив Aston Martin. У день свого весілля у 2011 році він разом із Кейт залишив Букінгемський палац на вінтажному автомобілі цього бренду, прикрашеному ініціалами пари та повітряними кульками в кольорах британського прапора.

У фільмах для агента 007 Джеймс Бонд керував чотирма різними автомобілями Aston Martin, але DBX707 ще не з'являвся в жодному з фільмів.

Нагадаємо, у Великій Британії на аукціоні Christie's продали Aston Martin DB5 Джеймса Бонда. За автомобіль із фільму "Не час помирати" віддали 2,9 мільйона фунтів стерлінгів — більше, ніж передбачалося спочатку. Машину використовували каскадери, і вона була спеціально побудована для трюків, тому їздити на ній дорогами загального користування заборонено.